Adesso è fatta davvero: domani mattina da Mourinho

Roma, l’affare è davvero fatto: domani mattina raggiungerà la capitale e poi sarà a disposizione di Mourinho

Dopo le due ufficialità con l’arrivo di Andrea Belotti e la cessione di Felix Afena-Gyan alla Cremonese, la Roma è pronta ad accogliere un nuovo innesto. Complice il grave infortunio di Georginio Wijnaldum, il club giallorosso ha deciso di rifiondarsi sul mercato per regalare a José Mourinho un nuovo innesto a centrocampo. Il nome scelto da Tiago Pinto è quello di Mady Camara.

La trattativa per il guineano dell’Olympiacos è ormai fatta: il centrocampista sarà infatti domani mattina in città e atterrerà all’aeroporto di Fiumicino. Un suggerimento importante a Mourinho è arrivato anche da parte di Pedro Martins, ex tecnico dell’Olympiacos, che ha voluto e allenato il centrocampista africano e che ha fornito un interessante report al connazionale.

Roma, Camara per Mourinho: domani in città

Mady Camara è pronto quindi a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista classe 1997, nazionale della Guinea, arrivando domani in città potrebbe essere a disposizione per José Mourinho per il fine settimana, quando la società capitolina affronterà l’Udinese in trasferta domenica alle 20.45.

Con l’arrivo a Roma previsto in mattinata, Camara potrebbe quindi essere l’ospite speciale domani sera all’Olimpico nella sfida tra i giallorossi e il Monza in programma alle 20.45. Un affare chiuso in prestito oneroso (2 milioni di euro), con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Spetterà a lui sfruttare la grande occasione per convincere la società capitolina a farsi riscattare e restare quindi nella rosa giallorossa anche nelle prossime stagioni. Camara dovrà saper sfruttare al meglio le occasioni che Mourinho gli offrirà, specialmente in questa prima parte di stagione quando il tecnico portoghese non potrà contrare su Wijnaldum, il cui rientro è previsto nel 2023.