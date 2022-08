Offerta da 27 milioni: il Milan finisce fuori gioco

Affare a sorpresa negli ultimi giorni di mercato: l’offerta da 27 milioni di euro mette fuori gioco il Milan

Mercato in fermento con il Milan protagonista in Serie A con l’acquisto di Thiaw dallo Schalke. Il difensore ha sostenuto quest’oggi le visite mediche e si appresta a firmare il contratto che lo legherà al club rossonero.

Probabile che la sessione estiva della società campione d’Italia non si concluderà qui visto che Pioli aspetta anche un centrocampista con la trattativa per Vranckx che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore come raccontato da Calciomercato.it. Affari serrati visto che il gong sta per scoccare: meno di quattro giorni e si metterà la parola fine alla sessione estiva del calciomercato.

Ecco che tutte le società accelerano e un occhio particolare viene messo sui calciatori in scadenza nel 2023 che in queste prime partite stagionali non hanno trovato grande spazio. Sono loro che potrebbero trasformarsi nell’occasione last minute da non lasciarsi scappare. Tra questi c’è anche Marco Asensio. Ventisei anni e il destino che appare segnato: il Real Madrid non fa più affidamento su di lui come dimostrato gli appena sette minuti in cui è sceso in campo in questo inizio di stagione.

Il nome del trequartista è stato a lungo accostato dal Milan con i rossoneri che seguono l’evolversi della sua situazione, pronti anche a prenderlo a zero tra un anno. Un desiderio che potrebbe non essere esaudito vista l’offerta da ventisette milioni di euro in arrivo per Asensio.

Calciomercato Milan, 27 milioni per Asensio: sprint inglese

E’ l’Arsenal ad aver rotto gli indugi per il 26enne trequartista spagnolo. Stando a quanto riferito dal ‘Mirror’, i Gunners sono attualmente la squadra in pole per Asensio e il Real Madrid sarebbe pronto a trattare la sua cessione anche negli ultimi giorni di mercato.

Per lui sarebbe in arrivo una offerta da 27 milioni di euro che, considerato anche il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere ritenuta sufficiente dalle parti del ‘Bernabeu’ per dare il via libera alla cessione. Novità attese a breve con il tempo che sta scadendo: gli ultimi giorni potrebbero regalare una nuova avventura ad Asensio e spegnere le speranze del Milan.