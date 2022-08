Leao al Chelsea: il Milan ha pronto il sostituto extra-lusso

Il Chelsea continua ad essere in pressione su Rafael Leao: dall’Inghilterra rivelano che il Milan avrebbe già pronto un piano B di lusso

Il cambio di status dei rossoneri, passati dall’essere una squadra di talenti alla squadra campione d’Italia, è dovuto alla crescita di giocatori come Rafael Leao. Il portoghese è stato acquistato nel 2019 come un giocatore di grande prospettiva, ora è una certezza e uno dei calciatori più importanti della Serie A.

Non deve sorprendere il fatto che, già in questa sessione estiva di calciomercato, diversi top club si sono approcciati all’attaccante portoghese. In particolare, è il Chelsea che appare come la società più interessata a Rafa Leao: Thomas Tuchel, che oggi compie 49 anni, vorrebbe aumentare la qualità offensiva della propria squadra e le sgroppate del ’17’ rossonero sarebbero l’ideale. Il problema maggiore per Maldini e Massara, a questo punto della stagione, sarebbe quello di riuscire a sostituirlo in pochissimi giorni prima della chiusura del mercato. Il piano B della dirigenza meneghina potrebbe essere extra-lusso.

Calciomercato Milan, Chelsea ancora su Leao | CR7 il possibile sostituto

La giostra del mercato continua a girare e in queste ultime giornate aumenta anche la velocità. Bisogna rimanere aggrappati in maniera ben salda, perché il rischio è quello di essere travolti dagli eventi. Lo sanno bene a Milano, dove la situazione di Rafael Leao è monitorata con particolare attenzione: qualora il Chelsea dovesse presentarsi con un’offerta superiore ai 120 milioni di euro, un pensiero sulla sua cessione verrà fatta. La discriminante principale, in quel caso, sarebbe relativa al sostituto.

Secondo quanto rivelato dal ‘Times’, Jorge Mendes potrebbe riuscire a completare una girandola tutta al portoghese: con Leao a Londra, al Milan potrebbe crearsi lo spazio per accogliere Cristiano Ronaldo. Il cinque volte ‘Pallone d’Oro’ non vuole restare a Manchester e vuole riuscire a trovare un club che gli garantisca la partecipazione alla prossima Champions League. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, anche il Napoli resta un’opzione valida per CR7 e fino alla chiusura del mercato tutto potrebbe ancora succedere. Senza Leao, Ronaldo avrebbe tutta la corsia sinistra dell’attacco del Milan a propria disposizione e sarebbe pronto ad iniziare una nuova sfida in Serie A.