Fiorentina-Napoli 0-0 e Lecce-Empoli 1-1: pari scialbo al Franchi

Terminato a reti bianche il match del Franchi tra la Fiorentina di Italiano e il Napoli targato Spalletti: pari anche per Lecce ed Empoli

Il match più atteso di questa domenica di Serie A ha deluso le aspettative. Fiorentina e Napoli non sono riuscite ad andare oltre il pareggio, con la gara che è terminata sul punteggio di 0-0. A reti bianche, dunque, sia il primo tempo che il secondo. Un piccolo passo indietro per la squadra guidata da Luciano Spalletti, rispetto ai predecenti successi (molto convincenti) ai danni di Monza e Verona.

L’emozione principale della prima frazione di gioco è scaturita da un gol annullato a Victor Osimhen. Il bomber nigeriano era riuscito ad infilare girato di spalle, dall’interno dell’area piccola, la sfera nella porta presieduta da Pierluigi Gollini. L’arbitro, però, ha prontamente annullato per fuorigioco la rete messa a segno dal bomber nigeriano e la decisione è stata confermata dopo un rapido check col Var. Gli uomini di Italiano, nei primi 45 minuti, hanno tenuto maggiormente il possesso palla, ma per entrambe le squadre è stato complicato trovare la via del gol.

Serie A, Fiorentina-Napoli 0-0 e Lecce-Empoli 1-1: marcatori e classifica aggiornata

Nella ripresa la musica non cambia. Da evidenziare il debutto dei nuovi attaccanti del club partenopeo Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. L’ex Sassuolo – entrato in campo al minuto 61 al posto di Piotr Zielinski – si è mostrato subito attivo, rendendosi pericoloso all’82esimo con un tiro sinistro rasoterra da fuori area. Gollini, però, respinge in angolo e non concede al talento italiano di inserire immediatamente il proprio nome nel tabellino dei marcatori.

Nel finale la tensione e si sfiora una vera e propria rissa in campo. Il Napoli torna al primo posto in classifica, agganciato a quota 7 punti a Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. Qualche rete in più nell’altra partita di stasera, quella che ha visto scontrarsi faccia a faccia il Lecce e l’Empoli. Apre le danze al 22esimo Fabiano Parisi, portando in vantaggio i toscani. Ma, dopo poco meno di venti minuti, i padroni di casa rispondono con la marcatura a firma Strefezza, riportando la sfida in equilibrio.

Fiorentina-Napoli 0-0

Lecce-Empoli 1-1: 22′ Fabiano Parisi (E), 40′ Gabriel Strefezza (L)

CLASSIFICA Serie A: Napoli 7, Milan 7, Lazio 7, Atalanta 7, Torino 7, Roma 7, Inter 6, Juventus 5, Fiorentina 5, Salernitana 4, Udinese 4, Sassuolo 4, Spezia 4, Empoli 2, Lecce 1, Bologna 1, Hellas Verona 1, Sampdoria 1, Cremonese 0, Monza 0.