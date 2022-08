Intreccio da 230 milioni: l’accordo che sentenzia Ronaldo-Osimhen

Napoli è in fermento per conoscere il futuro di Victor Osimhen e soprattutto di Cristiano Ronaldo. La telenovela di questa fase finale di calciomercato è ancora tutta da risolvere

Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene col fiato sospeso mezza Europa. CR7 vuole da tempo lasciare il Manchester United che non giocherà la Champions League, e come se non bastasse in queste ultime giornate sembra anche essere diventato un’alternativa fissa nelle gerarchie di ten Hag che lo ha relegato alla panchina concedendogli solo scampoli di partita. Un qualcosa di totalmente inusuale per il bomber portoghese che nelle idee di Jorge Mendes dovrebbe cambiare ancora una volta squadra in chiusura di calciomercato estivo.

CR7 è stato quindi accostato al Napoli con lo stesso agente che sta spingendo da 90 giorni ed è ora protagonista di un eventuale intreccio con Victor Osimhen. De Laurentiis per il centravanti nigeriano chiede 130 milioni di euro circa, ed esattamente come il pagamento di larga parte dello stipendio di Ronaldo, sarebbe condizione necessaria per pensare anche solo di intavolare un discorso del genere.

Calciomercato Napoli, sogno Ronaldo e intreccio Osimhen: la data per l’offerta ma occhio a Antony

Il tempo stringe e intanto lo stesso Manchester United per la zona offensiva sta lavorando su un altro tavolo. Secondo quanto evidenziato da ‘La Repubblica’ Mendes rassicurerebbe sul fatto che la maxi offerta milionaria dai ‘Red Devils arriverà all’inizio della prossima settimana. Resta dunque ancora in piedi l’ipotesi del clamoroso scambio tra Napoli e Manchester con Ronaldo e Osimhen sul piatto.

Il tutto però è inevitabilmente anche collegato e condizionato dalle altre operazioni del club inglese. Secondo quanto evidenziato da ‘TheAthletic’ i diavoli rossi sarebbero vicini a un accordo con l’Ajax per la firma di Antony. Sono stati compiuti progressi nei colloqui tra i due club e c’è fiducia per il buon esito dell’affare intorno ai 100 milioni di euro. Il ragazzo potrebbe anche arrivare a Manchester tra domani e dopodomani. Un affare multimilionario che potrebbe anche incidere in maniera decisiva sul piano di Mendes per l’asse Ronaldo-Osimhen. Le ore passano e la situazione è tutta da chiarire.