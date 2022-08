CM.IT | Domani a Milano, Maldini chiude il colpo atteso

Non soltanto la vittoria in campo contro il Bologna: il sabato del Milan si chiude anche con un nuovo rinforzo in difesa

Sabato sera da ricordare per il Milan e non soltanto per la vittoria di ‘San Siro’. I rossoneri conquistano in campo tre punti contro il Bologna, mentre la dirigenza chiude il colpo in difesa.

Stefano Pioli abbraccerà già nei prossimi giorni il nuovo arrivato che è atteso domani in Italia e lunedì sosterrà le visite mediche. Alla fine Maldini e Massara hanno chiuso per Malick Thiaw, 21enne difensore centrale dallo Schalke 04. L’accelerazione è arrivata quando in casa Milan hanno capito che le possibilità di arrivare a Chalobah erano ormai sfumate: il Chelsea, nonostante l’arrivo di Fofana, ha scelto di togliere dal mercato il proprio difensore e così c’è stata la virata decisa sul tedesco. Domani il 21enne sbarcherà a Milano per iniziare il classico iter che, dopo le visite mediche, lo porterà alla firma del contratto con il Milan.

Calciomercato Milan, si chiude per Thiaw

Classe 2001, dal 2016 nelle file dello Schalke, Thiaw in stagione è stato schierato come titolare nelle tre partite di Bundesliga. Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan ha alzato il pressing una volta capito che per Chalobah non c’erano più possibilità. Un assalto andato a buon fine con la definizione dell’affare con la società tedesca e l’arrivo del giovane difensore alla corte di Pioli.

Si va quindi componendo il puzzle dei difensori che riguardava anche l’Inter: anche i nerazzurri hanno fatto la loro scelta e, come raccontato dalla nostra redazione, andranno ora a formalizzare l’accordo con Acerbi. Intanto questa sera ha parlato il campo: i rossoneri hanno potuto ammirare gli strappi di De Ketelaere che ha infiammato in alcune circostante San Siro. Contro il Bologna però la firma sulla vittoria è di quelle ‘vecchie’: prima Leao poi Giroud, due nomi che richiamano la cavalcata tricolore dello scorso anno. Tre punti importanti per Pioli che ora si appresta ad accogliere anche il nuovo rinforzo in difesa. Thiaw sarà domani pomeriggio a Milano per dare inizio la sua nuova avventura in rossonero.