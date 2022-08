CM.IT | Il Chelsea ‘blocca’ Chalobah: strada spianata per Acerbi-Inter

L’Inter è pronta a regalare a Inzaghi il rinforzo che andrà finalmente a completare il pacchetto difensivo

Tra i principali ‘colpevoli’ della brutta sconfitta in casa dell’ex Lazio, Simone Inzaghi si appresta però a ricevere l’ultimo rinforzo di questo mercato estivo. Ovvero il difensore deputato a rimpiazzare Ranocchia, a completare finalmente il pacchetto arretrato.

In corsa per un posto erano in tre: Chalobah, Akanji e Francesco Acerbi. A meno di clamorose sorprese, sarà il terzo (terzo anche in ordine di preferenze societarie) ad aggiudicarsi la maglia nerazzurra.

Come raccolto da Calciomercato.it, infatti, il Chelsea non ha aperto al prestito con diritto di riscatto, la formula gradita a Marotta e soci ma anche al Milan, spianando la strada all’arrivo ad Appiano di Acerbi visto che già la pista Akanji si era decisamente affievolita negli ultimi giorni.

Per il difensore in scadenza col Borussia Dortmund sarebbe concreta la pista che conduce al Leicester, in qualità di sostituto di Fofana che sta per trasferirsi proprio al Chelsea.

Per Acerbi, da tempo ai margini della squadra allenata da Sarri, ci sono già tutti gli accordi come scritto da Calciomercato.it il 21 agosto: la formula è quella del prestito gratuito con diritto di riscatto. Fortissima la volontà del centrale di Vizzolo Predabissi di ricongiungersi con Inzaghi, per lo stesso allenatore interista il 33 biancoceleste – che ha detto sì alla rinuncia di due mensilità pur di approdare nuovamente a Milano – rappresentava e rappresenta la prima scelta. I motivi sono scontati, noti: è un calciatore esperto, che conosce alla perfezione la Serie A e i movimenti della difesa a tre di Inzaghi, del quale è stato uno dei ‘fedelissimi’ alla Lazio.

Calciomercato, Acerbi in direzione Inter: si può chiudere lunedì

Stando a quanto appreso ulteriormente da Calciomercato.it, lunedì potrebbe essere già il giorno della definizione del passaggio di Acerbi all’Inter. Ribadiamo, operazione in prestito gratuito – non sono esclusi dei bonus legati ai risultati di squadra – con opzione d’acquisto del cartellino del difensore lombardo che ha altri tre anni di contratto con il club di Lotito.