L’ultimo bluff di Marotta: doppio rifiuto e nuovo colpo Inter

L’Inter si fionda sul calciomercato per consolarsi dopo la brutta sconfitta contro la Lazio. Marotta bluffa e si prepara a chiudere un colpo

L’Inter non ha dato continuità alle prime due di campionato e ieri sera è caduta sul prato dell’Olimpico contro una bella Lazio.

Una sconfitta per 3-1 che ha fatto male ai nerazzurri e ai suoi tifosi, ma siamo comunque solo alla terza giornata e c’è tempo per leccarsi le ferite, ma senza farsi del male. Anche perché c’è ancora qualche giorno di calciomercato per completare la squadra e, quindi, bisogna concentrarsi anche su quello, per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un gruppo che sia competitivo ai massimi livelli. In tal senso, a pochi giorni dal gong finale, il calciatore che manca alla Beneamata è un nuovo difensore centrale che sostituisca Andrea Ranocchia. Si sono fatti diversi nomi per quella posizione nelle ultime settimane, ma senza che un profilo di questo tipo sia mai arrivato. Ora tocca stringere il cerchio e non sono tanti i nomi che Beppe Marotta ha tolto dal cilindro: infatti, si va sempre più a stringere su un nome in particolare.

Inter, Marotta bluffa ed è pronto a chiudere Acerbi

Sul piatto dell’Inter, negli ultimi giorni, c’erano Trevoh Chalobah, Manuel Akanji e Francesco Acerbi. Si tratta di tre profili molto diversi tra di loro, ma anche tre opportunità che il calciomercato offre. Marotta aveva ammesso che il nuovo difensore sarebbe uscito proprio da questi nomi, ma, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, si trattava di un bluff. Infatti, Chelsea e Borussia Dormtund hanno rifiutato l’opzione del prestito secco per i loro due centrali. Resta, quindi, l’esperto difensore della Lazio, ora candidato più forte a vestirsi di nerazzurro. Ormai ai margini del progetto biancoceleste, vi abbiamo riportato negli scorsi giorni le condizioni dell’affare, che già era vicino alla fumata bianca. Vedremo se e quando arriverà davvero la chiusura, ma Acerbi, a questo punto, non aspetta altro e, dopo i fatti dello scorso maggio che hanno recapitato lo scudetto al Milan, vuole farsi subito perdonare sul campo.