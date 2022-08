Sporting e Napoli avvisate: “Occhio a Ronaldo-Juve”

Il futuro di Cristiano Ronaldo è di nuovo al centro del finale di calciomercato. Sporting e Napoli tra le destinazioni ma “Occhio alla Juve”

Il calciomercato estivo sa bene come regalare colpi di scena improvvisi, a maggior ragione negli ultimi giorni. Continua a tenere banco in tutta Europa il futuro di Cristiano Ronaldo, che sembrerebbe intenzionato a lasciare il Manchester United. Una stagione deludente, così come il calciomercato, ma soprattutto l’assenza della Champions League, sembrerebbero essere le motivazioni che spingono il portoghese a voler andare via.

Tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche il Napoli, al quale Mendes avrebbe provato a proporre CR7, con l’ipotesi dell’inserimento nell’affare di Osimhen. L’altra alternativa sarebbe lo Sporting Club de Portugal, squadra da cui è partito il portoghese e nella quale sembrerebbe voler tornare. Ma attenzione a un possibile ribaltone inaspettato. La Juventus potrebbe non essere totalmente fuori dai giochi.

Cristiano Ronaldo tra Sporting e Napoli, Paganini: “Occhio alla Juventus”

Verso il finale di calciomercato estivo, come un anno fa, Cristiano Ronaldo torna a essere al centro dell’attenzione. Il portoghese vorrebbe infatti lasciare il Manchester United entro la fine del calciomercato. Napoli e Sporting Club de Portugal sembrerebbero essere due delle squadre che potrebbero accogliere il portoghese, ma attenzione a un ribaltone con la Juventus protagonista.

Il giornalista Paolo Paganini attraverso il suo profilo Twitter sulla questione futuro di Ronaldo ha affermato: “Occhio che si sta sbloccando la situazione Cristiano Ronaldo . Dopo le telefonate dei giorni scorsi Mendes sta arrivando in Italia. Napoli in pole position ma c’è in ballo anche Osimhen ma la Juventus non va considerata totalmente fuori dalla corsa”. Dunque l’agente del portoghese secondo Paganini nei prossimi giorni sarà in Italia e potrebbe vedere un nuovo inserimento a sorpresa della Juventus. Sicuramente quello dei bianconeri sarebbe un vero inserimento inaspettato visto come Cristiano Ronaldo se ne andò lo scorso anno per tornare al Manchester United. Ma nel calciomercato estivo nulla è mai da dare per scontato e anche ritorni inaspettati come quello di Ronaldo possono succedere.