Accordo tra Leao e Chelsea: il Milan rischia di perderne tre in un colpo

Rafael Leao è sempre al centro dei rumors di calciomercato Milan di questa ultima settimana. Il Chelsea fa sul serio e Pioli trema

Il Milan si annuncia come la grande protagonista di questi ultimi sei giorni della sessione estiva di calciomercato. I campioni d’Italia vogliono puntellare la rosa a disposizione di mister Pioli con altri due innesti: un difensore centrale ed un centrocampista. Ma i rossoneri dovranno fare i conti anche con gli assalti al loro gioiello più prezioso: Rafael Leao.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico ‘The Sun’, il potente agente Jorge Mendes sarebbe al lavoro per il trasferimento dell’attaccante portoghese – votato miglior giocatore della passata stagione in Serie A – al Chelsea. Di più: avrebbe già trovato un accordo con il club londinese per quanto riguarda lo stipendio di Leao che passerebbe dagli attuali 1,5 milioni di euro a 10-12 milioni a stagione, a fronte della proposta del Milan di rinnovare il contratto a 4,5 milioni. Ora si attende che lo stesso Mendes faccia visita ai dirigenti della società meneghina per portare l’offerta ufficiale da parte dei Blues, che dovrebbe sforare il tetto dei 100 milioni di euro per avvicinarsi a 120. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, in Via Aldo Rossi non fanno una piega, forti di una clausola di rescissione fissata per Leao a 150 milioni. Ma oltre a quello di perdere l’ex Lille, potrebbero dover fronteggiare altri due grossi rischi.

Calciomercato Milan, post Leao: Asensio e Ziyech stanno sfumando

E’ chiaro che, qualora il Milan dovesse decidere di cedere Leao entro il prossimo 1 settembre, dovrebbe trovare un sostituto all’altezza per dare l’assalto al ventesimo scudetto. Due sono gli obiettivi di lungo corso dei rossoneri, che rischiano però di sfumare entrambi in queste ore. Da un lato lo spagnolo Marco Asensio, ai margini del progetto di Ancelotti, secondo quanto riportato da ‘relevo’ sarebbe vicino al trasferimento al Manchester United, che avrebbe trovato l’intesa sia con il Real Madrid sulla base di 30 milioni di euro per il suo cartellino, che con il giocatore per un contratto da 7 milioni a stagione. Dall’altro il marocchino Hakim Ziyech, finito indietro nelle gerarchie di Tuchel, che Conte sta provando a portare in prestito al Tottenham.