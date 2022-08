Calciomercato Inter, la rivelazione che ribalta il mercato

Inter, nuove dichiarazioni che infiammano il mercato e che possono ribaltare la situazione in casa nerazzurra

A margine dei sorteggi di Champions League, il presidente del Paris Saint-Germain si è soffermato a parlare anche di mercato. Il club transalpino è stato sorteggiato nello stesso girone della Juventus, nel gruppo H, dove affronterà anche Maccabi Haifa e Benfica.

Un gruppo complicato per i bianconeri, che non partono probabilmente con i favori del pronostico per il primo posto, ma restano sicuramente una delle due candidate a passare il girone. Più complicata invece la situazione dell’Inter, che sfiderà Barcellona e Bayern Monaco. I nerazzurri puntano a mantenere l’ossatura della squadra, confermando la presenza di Milan Skriniar, il cui futuro sembra essere sempre più a tinte nerazzurre, almeno stando a quelle che sono le dichiarazioni della società.

Inter, senti Al Khelaifi: “Skriniar? Vi avviseremo quando compreremo qualcuno”

Il club non sembra intenzionato a lasciar partire lo slovacco in questa sessione di mercato, nonostante la corte del Psg e nonostante un contratto in scadenza nel 2023. L’Inter avrebbe infatti già raggiunto una bozza d’accordo per il rinnovo, ma il Psg spera ancora di riuscire ad acquistare il giocatore, nonostante i ripetuti ‘no’ pronunciati dalla dirigenza nerazzurra e al netto dei rumors che vedrebbero il difensore fuori dal mercato. Come detto, a margine dei sorteggi, il presidente Al Khelaifi ha parlato ai microfoni di ‘L’Equipe TV’, soffermandosi proprio sul futuro di Skriniar.

Dal numero uno dei parigini sono infatti arrivate ‘minacce’ tutt’altro che gradite a Zhang in cui sottolineava come Skriniar, in caso di mancata cessione quest’estate, finirà a Parigi a parametro zero tra un anno. E tornando sull’argomento, incalzato dai giornalisti, Al Khelaifi si è espresso così: “Skriniar è ancora possibile? Se dovesse firmare qualcuno avviseremmo i giornali, non preoccupatevi”. Parole pronunciate con ironia e con non poca arroganza, che lasciano accesi i barlumi di speranza dei parigini sulla possibilità di vedere lo slovacco nella capitale francese.