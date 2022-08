Va via a zero, Inter già informata: Zhang su tutte le furie

È un vero e proprio intrigo, una specie di caso internazionale quello che vede al centro l’Inter: la risposta di Zhang è inequivocabile

L’Inter sta cercando da settimane di chiudere l’arrivo di un difensore da regalare a Simone Inzaghi. Quello del centrale è l’ultimo tassello di cui hanno bisogno i nerazzurri, ne manca uno per completare anche quantitativamente il pacchetto. Lo ha chiesto Inzaghi, lo ha confermato pubblicamente Marotta.

L’Inter ha sostanzialmente chiuso e bloccato Francesco Acerbi, trovando la quadra con la Lazio. Ma i nerazzurri vogliono prima vederci chiaro sulle altre due piste principali: Akanji e soprattutto Chalobah. Entrambi sono molto più giovani del biancoceleste e forse più duttili. In questo caso però va trovato il punto d’incontro con Borussia Dortmund e Chelsea in particolare sulla formula, ma non è semplice. Il giocatore dei Blues ha guadagnato posizioni, ma Marotta ha già fatto sapere di accettare solo prestiti gratuiti. Ma oltre all’ultimo ingresso in rosa, aleggia sempre lo spettro dell’addio di Skriniar. Un’ipotesi che in realtà resta remota e ormai definitivamente scartata dalla dirigenza in maniera totale.

PSG, Skriniar a ogni costo. Al-Khelaifi ‘minaccia’ l’Inter: Zhang è una furia

Non fosse che il PSG proprio non ve vuole sapere di mollare il colpo. Al contrario, i parigini si sarebbero ancora di più impuntati dopo i molteplici rifiuti dell’Inter. Galtier ha bisogno di un centrale importante, Campos e Antero Henrique hanno sempre in testa il giocatore ex Sampdoria. E spuntano dei retroscena davvero bollenti arrivati da ‘L’Equipe’, per cui Skriniar resta la priorità assoluta del PSG. E fin qui nulla di clamoroso. I francesi nei giorni scorsi sarebbero già tornati alla carica con una doppia offerta: prima 50 milioni più un giocatore, poi aumentati a 55 sempre con contropartia. Entrambe ovviamente rifiutate. Anche qui, però, tutto nella norma. Questa riluttanza da parte dell’Inter, però, avrebbe mandato su tutte le furie lo stesso Nasser Al-Khelaifi, sceso in campo in prima persona prendendo in mano la situazione.

Come? Annunciando all’Inter che, se non accetterà le sue offerte in questa finestra di mercato per Skriniar, allora il PSG prenderà il giocatore a zero la prossima estate. Una sorta di ultimatum, che però a viale della Liberazione non hanno preso affatto bene. Anzi, questa è stata recepita come una ‘minaccia’ e di tutta risposta, Zhang ha deciso di chiudere ogni tipo di trattativa e di contatto. Ma, scrive ancora il quotidiano, Al-Khelaifi nonostante tutto non si arrenderà e starebbe preparando un’altra offerta da 60 milioni di euro più una contropartita. Ormai, però, sembra davvero difficile che l’Inter ceda. Anche se il PSG, si dice, proverà a prendere Skriniar fino all’ultimo giorno di mercato.