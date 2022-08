CM.IT | Nuovo acquisto per Mourinho: arrivano conferme

Sprint della Roma per il centrocampista dopo l’infortunio di Wijnaldum: rinforzo in arrivo per Josè Mourinho

L’infortunio di Wijnaldum, frattura della tibia per il centrocampista olandese, ha spinto la Roma a correre immediatamente ai ripari.

Josè Mourinho aspetta un volto nuovo nel reparto di metà campo e può essere accontentato presto.

Trova conferme, infatti, il nome di Mady Camara lanciato oggi dal Corriere dello Sport: il centrocampista dell’Olympiakos è il profilo scelto dalla Roma per completare la mediana, ‘orfana’ del forte calciatore arrivato dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è vicino l’arrivo del 25enne guineano: affare in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, in arrivo Camara: le ultime

E’ quindi Mady Camara il centrocampista prescelto dalla società giallorossa dopo l’infortunio che ha messo fuori causa Wijnaldum per diverse settimane. Il 25enne è legato all’Olympiacos da un contratto fino al 2024 e nella sua carriera ha anche un’esperienza in Francia con la maglia dell’Ajaccio. Approdato in Grecia nel 2018, con la squadra del Pireo ha totalizzato 181 apparizioni con 18 gol e 13 assist.

Nella stagione appena iniziata ha raccolto tre presenze nei preliminari di Champions ed Europa League a cui ha partecipato la formazione greca, ma non scende in campo in una partita ufficiale dal 4 agosto. Ora per lui si apre la possibilità di approdare alla Roma: l’accordo per il suo trasferimento alla corte di Mourinho è vicino.

Nella Capitale troverà una formazione che ha conquistato sei punti. I giallorossi hanno iniziato il campionato con due vittorie di misura contro Salernitana e Monza. Un doppio 1-0 che ha subito portato la Roma nelle prime posizioni in classifica, confermando le rinnovate ambizioni di una squadra che ha visto arrivi importanti in questo mercato. Ora il primo scontro diretto: sabato sarà di scena a Torino contro la Juventus in un banco di prova che potrà dare indicazioni importanti (ma ovviamente non decisive) sulla stagione che attenderà Mourinho e i suoi calciatori. In attesa di Camara, vicino – come detto – a vestire la maglia giallorossa.