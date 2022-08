Operazione al legamento: il sostituto da Milan o Juventus

Il grave infortunio cambia i piani di mercato: serve un difensore last minute, Milan e Juventus in ‘allarme’

La diagnosi è una doccia gelata: lesione parziale dei legamenti sindesmotici della caviglia sinistra e necessità di intervento chirurgico. I tempi di recupero sono ancora da stabilire, ma si prospetta un lungo stop.

Un brutto infortunio che cambia completamente i piani sul calciomercato e che potrebbe avere ripercussioni anche sulle big di Serie A, Milan e Juventus in particolare.

E’ una vera tegola quella che si è abbattuta sul Lipsia del tecnico Domenico Tedesco che oggi in conferenza stampa ha aperto alla possibilità di tornare sul mercato per aumentare il numero di alternative in difesa dove, visto il forfait, ci sono cinque calciatori per tre posti. Ecco allora che lo sguardo del club tedesco si potrebbe rivolgere proprio in Serie A dove ci sono alcuni profili graditi.

Calciomercato Milan, l’infortunio fa scattare l’allarme

Con Klostermann costretto ai box a lungo, il Lipsia può pensare di tornare sul mercato e farlo in maniera importante. Ecco allora che il club tedesco guarda in casa Milan con Kalulu come sogno per la retroguardia di Tedesco. Il difensore rossonero, come Klostermann, ha la possibilità di giocare sia al centro della retroguardia che sulla fascia ma difficilmente Maldini lo lascerà andare via anche perché c’è già la necessità di intervenire nel reparto arretrato di Pioli.

Complicata anche la pista che porta a Nikola Milenkovic, fresco di rinnovo con la Fiorentina. Certo, un’eventuale eliminazione della squadra di Italiano dalla Conference League potrebbe agevolare le cose, ma i viola sono un club ambizioso e hanno dimostrato di non avere voglia di privarsi di uno dei calciatori più rappresentativi presenti in rosa. Il terzo nome porta in casa Juventus ed è quello di Daniele Rugani. L’ex Empoli sarebbe un affare low-cost per il Lipsia ed è considerato sacrificabile dai bianconeri, anche se Allegri poi vorrebbe un rimpiazzo almeno numerico. Situazione da monitorare ad ogni modo con il pesante infortunio di Klostermann che può essere il preludio ad un colpo last minute da parte del Lipsia con sguardo anche in Serie A.