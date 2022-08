CM.IT | Juventus al lavoro sulla difesa: le ultime su Rugani

Il mercato della Juventus non è ancora finito, i bianconeri sono al lavoro anche per sulla difesa: le ultime su Daniele Rugani

A meno di due settimane dall’inizio del nuovo campionato di Serie A, i bianconeri presentano ancora diverse lacune nel proprio organico. Per questo motivo, la dirigenza è al lavoro e anche in difesa le manovre non sono finite: al centro delle notizie oggi c’è Daniele Rugani.

Diversi club, tra il nostro campionato e l’estero, stanno osservando con grande attenzione la situazione relativa al difensore classe ’94. Empoli, Sampdoria e Verona sono le principali interessate in Serie A, mentre dall’estero è il Galatasaray ad essere in pressing: le ultime di Calciomercato.it sul futuro di Daniele Rugani.

CM.IT | Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Rugani

Come vi raccontiamo da mesi, la Juventus resta vigile sul mercato per quanto riguarda la difesa: questa estate, infatti, sono usciti due giocatori come Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt e sono arrivati Bremer e la scommessa Gatti. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, l’arrivo di un centrale a Torino non è così legato alla partenza di Rugani. Tra i profili graditi dalla Juve per la propria retroguardia, quello di Milenkovic resta da tenere monitorato con grande attenzione.

Per quanto riguarda il futuro di Daniele Rugani, sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in caso di addio alla Juventus la sua preferenza sarebbe rivolta verso una soluzione in Serie A e un’ipotesi estera, al momento, sarebbe in secondo piano. Non è da escludere del tutto, infine, che anche nella prossima stagione il centrale ex Empoli possa restare al servizio di Massimiliano Allegri.