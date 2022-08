Addio Juventus al fotofinish: Guardiola lo porta in Premier

La Juventus tenta l’ultima accelerazione sul mercato, ma uno dei colpi nei piani dei bianconeri è messo in pericolo dal City di Guardiola

La giornata di ieri ha risolto il rebus in casa Juventus per quanto riguarda l’attaccante. Come raccontato da Calciomercato.it, i bianconeri hanno incontrato l’agente di Milik, trovando l’accordo per l’arrivo del polacco in bianconero.

Il club piemontese ha scelto di virare sull’ex Napoli dopo aver a lungo inseguito Depay, ma avendo valutato come irricevibili le richieste, in termini di ingaggio, dell’attaccante olandese. Il mercato della squadra di Allegri, però, non è ancora concluso. Manca ancora qualche piccolo ritocco, per rendere i bianconeri effettivamente competitivi su tutti i fronti, con gli infortuni di questa prima parte di stagione che hanno sicuramente complicato le cose. La Juventus accelera adesso per l’arrivo dal Psg di Paredes, rinforzo necessario in mezzo al campo, per dare ordine e qualità alla manovra, ma c’è anche un altro nome che stuzzica la dirigenza. Per il quale, però, la corsa si fa piuttosto in salita.

Calciomercato Juventus, Renan Lodi nel mirino ma il Manchester City è avanti

Il profilo che interessa, e molto, alla Juventus è quello di Renan Lodi, esterno difensivo mancino brasiliano in forza all’Atletico Madrid. Giocatore importante per le passate annate dei ‘Colchoneros’, ma che al momento non sembra più prioritario nei piani di Simeone. Il 24enne verdeoro non vuole perdere la chance dei Mondiali e si sta guardando attorno, anche se l’Atletico, dal canto suo, forte di un contratto in essere fino al 2025, valuta le opzioni e si riserverebbe una cessione soltanto in prestito oppure a cifre considerevoli.

La Juventus è alla finestra e sonda il terreno, volendo dare una alternativa di livello ad Alex Sandro, al suo ultimo anno in bianconero, e a De Sciglio, ma la corsa al giocatore è complicata non soltanto dalle richieste degli spagnoli. C’è infatti anche il serio interessamento del Manchester City, come riportato da ‘Todofichajes.com’. Gli inglesi appaiono in vantaggio, anche se al momento non hanno ancora trovato l’accordo economico con l’Atletico per il prezzo. Il Nizza, d’altro canto, sembrava aver invece fatto breccia per un arrivo in prestito, ma le richieste di ingaggio di Lodi hanno fatto saltare tutto.