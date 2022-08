Calciomercato Inter, non parte più: offerta ritirata

L’Inter non ha ancora trovato un difensore centrale sul mercato a poco più di una settimana dalla scadenza del calciomercato

Dopo l’ottimo approccio al campionato, l’Inter tra due giorni tornerà in campo per il primo vero big match di questa stagione. I nerazzurri venerdì sera saranno chiamati alla complicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, un match che nella scorsa annata si è portato dietro diverse polemiche.

Una gara che inevitabilmente sposta l’attenzione su Francesco Acerbi, uomo del momento tra i due club. Come mostrato dalle nostre immagini nel pomeriggio di ieri, il suo agente Federico Pastorello ha fatto visita alla sede dell’Inter per proseguire i negoziati con i dirigenti nerazzurri. Un incontro nel quale la società interista ha ribadito il proprio interesse nei confronti del calciatore, senza nascondere allo stesso tempo di essere sulle tracce anche di altri profili.

La conferma è arrivata al termine del summit per bocca dello stesso agente che infatti ha spiegato: “E’ noto che l’Inter cerchi un difensore. Sono stati onesti a confermare che ci sono altre piste. Abbiamo fatto un passo avanti perché la Lazio ha aperto al prestito. Se dovesse andare via, l’Inter sarebbe una delle mete preferite”. Insomma, sembra proprio che il centrale sia stato bloccato in attesa di conoscere gli sviluppi sugli altri obiettivi.

Calciomercato Inter, salta Fofana al Chelsea: si complica Chalobah

Tra le pedine osservate dall’Inter nelle ultime settimane per completare il reparto di difesa, in pole position rimangono i nomi di Chalobah e Akanji. Tra questi, grazie anche ai rapporti tra le due società, il centrale inglese sembrava avere decisamente più chance, sebbene le difficoltà relative alla formula chiesta dai ‘Blues’.

A complicare la pista inglese è stata però la trattativa saltata nelle scorse ore tra Chelsea e Leicester per Fofana. Come riportato dal ‘Sun’, i ‘Blues’ avrebbero definitivamente ritirato l’interesse per il centrale francese dopo l’ultima offerta rifiutata da 83 milioni. Lo stop ovviamente avrà delle conseguenze anche su Chalobah: qualora la squadra di Tuchel non dovesse riuscire ad aggiungere un altro difensore in rosa, l’uscita dell’inglese potrebbe essere bloccata per un discorso numerico.