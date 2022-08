Nainggolan torna in una big di Serie A: destinazione impensabile

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, si sarebbe offerto al club giallorosso visto l’infortunio di Gini Wijnaldum, che dovrà stare fermo per diversi mesi

La Roma di Josè Mourinho è stata senza alcun dubbio una delle maggiori protagoniste della finestra estiva di calciomercato che non si è ancora conclusa. I giallorossi, dopo aver chiuso l’operazione per l’arrivo a parametro zero di Paulo Dybala, hanno portato a Trigoria un altro nome di assoluto livello: Gini Wijnaldum.

L’ex centrocampista del Liverpool e faro della nazionale olandese è arrivato in prestito dal PSG di Galtier dopo una stagione non particolarmente esaltante e a caccia di riscatto proprio con la maglia giallorossa. La scorsa settimana c’è stato l’esordio in casa della Salernitana anche con un gol, poi annullato per fuorigioco dal VAR, mentre ieri sera il dramma. L’olandese, dopo un trauma in allenamento, ha riportato la frattura della tibia che lo terrà fuori dai campi per diversi mesi.

Una tegola non indifferente per la Roma di Josè Mourinho che ora potrebbe tornare sul mercato per cercare elementi a centrocampo che possano sopperire all’assenza dell’olandese. In quest’ottica, secondo quanto riportato dal sito di ‘La Repubblica’, tornerebbe anche in auge per la società giallorossa il nome di un centrocampista che ha fatto la storia recente della Roma: stiamo parlando di Radja Nainggolan.

Calciomercato Roma, spunta Nainggolan a sorpresa: il belga si offre a Mourinho

Radja Nainggolan si sarebbe quindi offerto alla Roma di Josè Mourinho per dare una mano alla causa dopo l’infortunio di Wijnaldum, che costerà al giocatore olandese un lungo stop.

Il club capitolino è pronto ad incontrarsi fra dirigenza e staff tecnico in merito al futuro delle prossime operazioni a centrocampo dopo la sfida con la Cremonese con il Ninja che sognerebbe un ritorno con la maglia della Roma. Nell’ultima annata, l’ex giocatore anche di Inter e Cagliari ha vestito la casacca dell’Anversa e, in queste prime battute di 22/23, ha già messo a segno tre reti in poco meno di 10 presenze fra qualificazioni di Conference League e campionato belga.