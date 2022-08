Juve nel mirino per il colpo in attacco: “Downgrade clamoroso”

La dirigenza della Juventus è al lavoro per portare un nuovo attaccante ad Allegri, ma le alternative non sono gradite: critiche social

A poco più di una settimana dalla chiusura del calciomercato, le strategie della Juventus sono piuttosto chiare: ad Allegri serve un centrocampista da inserire in cabina di regia e un rinforzo in attacco. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, la prima scelta è Memphis Depay, ma restano vive anche le alternative.

E sono proprio i nomi alternativi a Depay a scatenare le ire dei tifosi. Come detto su queste pagine, Arnautovic e sopratutto Milik possono essere il piano B di ‘Madama’. Il nome dell’attaccante polacco circola in orbita Juve da anni ormai, fin dai tempi del Napoli, ma non ha mai trovato l’incastro giusto per sbarcare sotto la ‘Mole’. Lo scenario di una società che scarica Depay, a causa delle richieste di ingaggio troppo alte dell’olandese, e che vira con decisione su Milik ha fatto infuriare i tifosi. Di seguito alcuni dei (molti) tweet al riguardo:

Sostituire Morata con Depay ci sta alla grande.. sostituire Morata con #Milik è un down grade clamoroso..#juventus #calciomercato #pocheidee — Libertino Salvatore (@TheRealSlibe) August 22, 2022

#milik #juve #juventus con tutto il rispetto è meglio Reginaldo di milik — Manuel Candeo (@candeomanuel) August 21, 2022

Il mercato si giudica alla fine ma se davvero, dopo aver lasciato andare #Morata per inseguire #Depay ci ritrovassimo con #Milik sarebbe evidente che ci siamo indeboliti parecchio. Se poi non dovesse arrivare nemmeno #Paredes sarebbe davvero un problema — Gabriele Sorrentino (@sorre1976) August 21, 2022

Se prendiamo #Milik e molliamo #Depay ci meritiamo ogni tipo di sfottò. C è poco da fare🤷🏻‍♂️🙄#Juventus — Mike🦁 (@_Mike_gr2000) August 21, 2022

Non prendiamoci in giro: #Milik alla #Juventus al posto di #Depay, anche se come riserva, sarebbe una tragedia. — Il Gobbo di Moledame (@gobbodimoledame) August 21, 2022