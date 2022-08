Juventus e Milan travolte: lo scambio tra “scontenti” è clamoroso

Calciomercato Juventus, il super scambio a sorpresa che taglierebbe fuori definitivamente anche il Milan: cosa sta succedendo.

Manca sempre meno all’inizio della seconda giornata di Serie A, con la Juventus di Max Allegri che sarà di scena in quel di Marassi, per provare a bissare il successo ottenuto domenica scorsa contro il Sassuolo. A poco più di dieci giorni dalla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, però, sono inevitabilmente i rumours e le indiscrezioni legati ai tanti affari ancora in corso a monopolizzare l’attenzione mediatica.

Cherubini è al lavoro per provare a rinforzare l’organico con almeno due innesti di qualità. Se per Depay la strada sembra essere sempre più in discesa – al punto che l’affare potrebbe essere suggellato dalla fumata bianca definitiva già in giornata – diverso è il discorso concernente Leandro Paredes, il cui approdo all’ombra della Mole è subordinato alla partenza di uno tra Rabiot ed Arthur. Se al centrocampista francese – come vi abbiamo spiegato – potrebbe essere corrisposta anche una buonuscita per provare ad accelerarne l’addio, per l’ex Barça il Valencia non si è fatto più vivo, spaventato dalla richiesta d’ingaggio del play maker spagnolo.

Scenario che stoppa sul nascere ogni possibilità di affondare il colpo per Paredes, con il quale un accordo di massima peraltro è stato già raggiunto da tempo. Ma le mosse della “Vecchia Signora” potrebbero incrociarsi a stretto giro di posta con quelle del Milan, almeno stando alle ultime voci trapelate dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, scambio per Pulisic: anche il Milan finisce KO

Nei giorni scorsi, infatti, ai rossoneri e ai bianconeri era stato accostato con una certa insistenza il profilo di Christian Pulisic, per il quale si diceva che il Chelsea fosse disposto ad avallare un’operazione sulla base di un prestito oneroso con riscatto obbligatorio. L’alta concorrenza venutasi a creare sulla trequarti e sulle corsie esterne avrebbe infatti ridimensionato il “ruolo” e l’importanza ricoperta dall’ex Dortmund nello scacchiere tattico di Tuchel.

Che i Blues non considerino più incedibile lo statunitense classe ’98 è testimoniato dall’indiscrezione rilanciata dal Daily Mail, secondo cui i londinesi sarebbero entrati nell’ordine di idee di proporre al Manchester United – che ha da poco ultimato l’acquisto di Casemiro – un super affare, con Pulisic e Maguire come pedine di scambio di un’operazione che avrebbe assolutamente del clamoroso. Complice un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative, ten Hag non si opporrebbe alla partenza del suo centrale, finito nuovamente nel mirino dei tifosi dei “Red Devils” per aver fornito prestazioni assolutamente deludenti. Un intreccio di mercato, dunque, che potrebbe scrivere la parola fine alle velleità – al momento poco concrete – di Milan e Juve di mettere le mani su Pulisic.