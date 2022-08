Depay alza le richieste: la Juve ha già scelto il piano B

Memphis Depay tratta col Barcellona per liberarsi a zero, ma alza le richieste anche con la Juventus: Cherubini valuta le alternative

I bianconeri hanno iniziato il proprio campionato con una vittoria per 3-0 ai danni del Sassuolo, ma sono ancora in pieno calciomercato: la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è ancora incompleta e nelle prossime settimane potrebbe subire importanti cambiamenti. Il nome più caldo in entrata, intanto, resta sempre lo stesso: Memphis Depay.

Il tecnico livornese vuole un giocatore in grado di completare il reparto offensivo e che sappia svariare sia come seconda punta che come attaccante centrale. L’olandese, anche per via della particolare situazione col Barcellona, viene considerato il profilo ideale sotto la ‘Mole’. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, il primo nodo da scogliere è legato alle modalità con cui Depay può liberarsi dai blaugrana: poi potrà accasarsi a Torino a parametro zero. Nelle ultime giornate, però, sarebbero aumentate le richieste del giocatore anche nei confronti della Juventus.

Calciomercato Juventus, Depay vuole 7 milioni a stagione | Riflessioni in corso

Sulle pagine di Calciomercato.it ve ne parliamo da settimane, la priorità della Juventus per l’attacco è Memphis Depay. L’infortunio di Angel Di Maria accentua il senso di urgenza della ‘Vecchia Signora’ nei confronti di un rinforzo nel reparto offensivo, ma i tempi della trattativa per l’olandese si stanno dilatando. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, poi, Depay avrebbe aumentato le proprie richieste con la dirigenza della Juve: l’ex United vorrebbe un ingaggio da 7 milioni netti a stagione, pareggiando così il tetto Vlahovic.

Queste nuove pretese dell’olandese starebbero mettendo sull’attenti la dirigenza bianconera, che sarebbe tornata anche a valutare delle alternative nel caso in cui la trattativa si arenasse. Tra i profili tenuti da conto dalla Juventus, resta sempre in pole position quello di Marko Arnautovic, che conosce la Serie A e potrebbe essere l’ideale per far rifiatare Vlahovic. Attenzione, però, la priorità rimane sempre Memphis Depay perché può giocare anche con l’attaccante serbo e dare alternative tattiche importanti a Massimiliano Allegri. Certo, trovare una quadra sull’ingaggio per il contratto biennale che offre Cherubini è fondamentale.