PSG in Italia per Skriniar: riunione d’urgenza all’Inter

Il PSG torna alla carica per Milan Skriniar: nella giornata di oggi andrà in scena un incontro con l’Inter, offerta al rialzo

L’estate sta finendo e le nuvole scure si abbattono su Milano. Non sono solamente i tuoni dei temporali estivi a far preoccupare però, ma anche il minaccioso ritorno del PSG su Milan Skriniar. Simone Inzaghi teme di perdere una delle sue pedine fondamentali a campionato in corso.

Sono molti mesi che su Calciomercato.it vi raccontiamo del forte interesse dei parigini per il difensore slovacco, ma anche di come il club transalpino prima di poter far mercato in entrata sia costretto a sistemare molti esuberi in uscita. A poche settimane dalla chiusura del mercato, però, il PSG non ha ancora effettuato il grande colpo in difesa e ora sembra essere pronto per l’assalto definitivo. La giornata di oggi potrebbe essere campale per il futuro di Skriniar e per comprendere come sarà composta la retroguardia nerazzurra nella prossima stagione.

Calciomercato Inter, oggi il summit col PSG | Pronti 65 milioni per Skriniar

Secondo quanto rivelato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, nella giornata di oggi andrà in scena un summit tra l’Inter ed il PSG, rappresentato dalla figura del direttore sportivo Luis Campos. Il club parigino sarebbe pronto a presentare una nuova offerta da 60 milioni più 5 di bonus ai nerazzurri per consegnare Milan Skriniar a Galtier. Un rialzo importante, che si avvicina pericolosamente alla cifra chiesta dal club meneghino nei mesi scorsi per il centrale slovacco: 70 milioni di euro.

Nonostante questo sforzo del PSG, però, l’Inter avrebbe rivisto le sue priorità e avrebbe fissato un nuovo prezzo. Per convincere i meneghini a cedere Skriniar, infatti, ora servirebbe un’offerta da quasi 90 milioni di euro. Certo, fondamentale in questo braccio di ferro col PSG sarà Steven Zhang: se il presidente cinese riterrà sufficienti i 65 milioni offerti dai parigini, per le ragioni che tutti ormai conosciamo, allora a Marotta non resterà che incassare.

La cessione dell’ex difensore della Sampdoria, poi, avrebbe anche un secondo effetto non indifferente. E, cioè, l’Inter sarebbe chiamata a sostituirlo con un titolare low-cost. Il rischio è quello di abbassare il livello della retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi e di perdere terreno rispetto alle avversarie per lo scudetto. Insomma, l’obiettivo seconda stella passa inevitabilmente dal futuro di Skriniar.