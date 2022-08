Juventus, Rabiot blocca anche Depay: costa sta succedendo

Mercato della Juventus in stallo, la situazione Rabiot frena anche l’arrivo di Depay: Massimiliano Allegri nei guai

E’ una settimana decisamente delicata, quella che la Juventus sta vivendo. Bianconeri che speravano di percorrere i giorni che separavano il debutto vincente in campionato con il Sassuolo dalla seconda giornata a Genova con la Sampdoria con maggiore tranquillità, grazie al successo all’esordio.

Ma, ancora prima che il match con i neroverdi si concludesse, è arrivata una tegola pesante per Allegri: quella dell’infortunio di Angel Di Maria. Che martedì mattina ha fornito risultanze preoccupanti. Di Maria potrebbe saltare, nel peggiore dei casi, fino a quattro gare di campionato e il debutto in Champions. Ecco perché la necessità di intervenire sul mercato in attacco si è fatta ancora più stringente. Se già prima serviva un altro colpo per completare il reparto, adesso occorre fare in fretta per non lasciare ‘da solo’ Vlahovic nelle prossime settimane. Il nome scelto, come noto, è quello di Memphis Depay. Contestualmente, la Juventus avrebbe bisogno anche di mettere a segno l’acquisto del regista di centrocampo, richiesto da Allegri e individuato da tempo in Paredes. A bloccare tutto, però, il ‘fuoco amico’ sotto forma di Adrien Rabiot.

Juventus, corsa contro il tempo per Depay: ma le speranze di averlo subito scendono

Sembrava fatta per il trasferimento del francese al Manchester United, ma le richieste di mamma Veronique sono state dichiarate irricevibili dai ‘Red Devils’. Juventus che sta cercando di riannodare i fili con lo United non solo per creare spazio per l’arrivo di Paredes, ma anche perché, in questa situazione, sarebbe difficile anche sbloccare l’altra trattativa, quella per l’attacco. Come raccontato da Calciomercato.it, il Barcellona avrebbe chiesto alla Juventus bonus sul rendimento di Depay o una percentuale sulla futura rivendita, ma ci sono in ballo, ancora, come ricordato da ‘Tuttosport’, anche un paio di milioni di arretrati non pagati che Depay esige dai catalani. Senza la cessione di Rabiot, le possibilità che la Juventus intervenga in prima persona per accelerare il tutto diminuiscono. E contestualmente, con il passare delle ore, Allegri vede sfumare quelle di avere Depay a disposizione già per lunedì. Dove Vlahovic avrà il solo Kean come ricambio offensivo.