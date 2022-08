Intreccio Juventus-Chelsea, blitz e incontro in città

Intreccio di mercato decisivo che riguarda la Juventus, la mossa del Chelsea può coinvolgere i bianconeri: ecco come

Ultime due settimane di calciomercato che si annunciano molto intense su tutti i fronti. Numerose squadre devono ancora mettere a segno gli ultimi ritocchi per completare le proprie rose, e in alcuni casi si tratta di acquisti fondamentali per pensare di competere ad alti livelli per tutta la stagione.

E’ un discorso certamente valido per la Juventus, che si è inopinatamente trovata in emergenza dopo gli infortuni dei nuovi acquisti Pogba e Di Maria. E che adesso deve necessariamente stringere i tempi, per regalare ad Allegri un rinforzo a centrocampo e uno in attacco. I nomi sono quelli individuati già da tempo, ossia quelli di Leandro Paredes e Memphis Depay. Sono ore decisamente delicate, con le trattative che possono bloccarsi o sbloccarsi sulla base di equilibri particolari. E con intrecci potenzialmente infiniti. Uno di questi, però, può finire per favorire i bianconeri e coinvolge anche il Chelsea: ecco come.

La Juventus sorride, Aubameyang è la ‘chiave’ che sblocca Depay

I ‘Blues’ cercano un rinforzo in avanti, a propria volta, e avrebbero messo gli occhi su Aubameyang. Il gabonese, dopo appena sei mesi, potrebbe già lasciare il Barcellona per fare ritorno in Premier League, destinazione che ai suoi occhi sarebbe gradita. Il ‘Telegraph’ scrive però che, di fronte alla richiesta dei blaugrana di 30 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante, i londinesi non sarebbero intenzionati ad accettare dette condizioni. Il tutto, potrebbe giocare a favore della Juventus, con il Barcellona che sarebbe a questo punto ‘costretto’ ad accelerare l’addio di Depay, per fare spazio in rosa e nel monte salariale per fare spazio a nuovi acquisti. Attenzione però all’ultimo tentativo targato Chelsea: secondo l”Evening Standard’, i ‘Blues’ quest’oggi incontreranno gli agenti del giocatore e il Barcellona, per cercare di sbloccare la trattativa a condizioni più favorevoli.

La Juventus è in attesa, sperando in esiti che possano agevolarla. Come raccontato ieri da Calciomercato.it, il Barcellona chiederebbe alla Juventus un indennizzo minimo per Depay, sotto forma di percentuale sulla futura rivendita o di bonus sul rendimento dell’attaccante. Ma ballano ancora, anche, le spettanze arretrate richieste dall’olandese, quantificate in circa 2 milioni di euro, prima della risoluzione del contratto. La Juventus aspetta che tutti i tasselli vadano al proprio posto e che la cosa accada quanto prima.