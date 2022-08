ESCLUSIVO | Sogno infranto per Italiano: la Fiorentina non è un’opzione

Uno dei sogni di Italiano per completare la rosa della Fiorentina si allontana in maniera significativa: esclusiva Calciomercato.it

La Fiorentina è stata una della principali protagoniste di questa sessione di calciomercato ed i colpi in entrata per Vincenzo Italiano non sono ancora terminati. L’ex allenatore dello Spezia attende un centrocampista offensivo, che sappia rifinire al meglio gli attaccanti della Viola: uno dei principali sogni di Italiano, però, si allontana.

L’identikit del rinforzo perfetto per la Fiorentina porta a tre giocatori in particolare: Antonin Barak, Nedim Bajrami e Orkun Kokcu. Di quest’ultimo Vincenzo Italiano ne ha parlato anche in conferenza stampa, spendendo parole al miele: “Lo conosco. È forte, è bravo, ma gioca nel Feyenoord. I giocatori di qualità li conosciamo tutti e il Feyenoord ne ha tanti, lui è importante”. Insomma, il gradimento da parte del tecnico è evidente, ma la pista non sembra essere per niente calda. Il club olandese chiede circa 20 milioni per il proprio numero ’10’, ma soprattutto il giocatore ha altri piani al momento.

ESCLUSIVO | Niente Fiorentina, Kokcu vuole una big

Si fa molto difficile la pista Kokcu per i ‘Gigliati’. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il giocatore ed il suo entourage sono disposti a lasciare il Feyenoord solamente per un grande club e, al momento, non sono convinti della destinazione Fiorentina. Il progetto della ‘Viola’ è certamente importante e in grande crescita, ma non abbastanza da soddisfare le ambizioni del centrocampista turco. Questo perché la sua crescita col Feyenoord è notevole, tanto che lo scorso 25 maggio ha conteso da protagonista la Conference League con la Roma, e il prossimo step deve essere quello decisivo.

La Fiorentina, in ogni caso, non è la prima squadra in Serie A ad essersi approcciata al numero ’10’ del Feyenoord. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, Juventus e Roma hanno mostrato interesse per Kokcu in passato e ora osservano da lontano la sua crescita. Intanto, però, le possibilità di vedere il talento turco in Serie A al servizio di Vincenzo Italiano si riducono ai minimi termini. La ‘Viola’ dovrà concentrare i propri sforzi sugli altri due obiettivi per quella zona di campo: Barak e Bajrami, per i quali ora è quasi una corsa a due per vestire la maglia della Fiorentina.