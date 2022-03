ESCLUSIVO | Agente Kokcu sulla Juventus: “Gli piace l’Italia”

Diversi club di Serie A come Roma e Juventus hanno messo gli occhi su Orkun Kokcu: l’agente ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it

La Juventus è a caccia di qualità, soprattutto per il centrocampo. Una lacuna che dura da troppi anni ormai e che in estate la dirigenza bianconera vuole colmare.

Molti sono i nomi seguiti e presi in considerazione dalla ‘Vecchia Signora’ che, tra i vari obiettivi per il lungo periodo, ha anche quello di ‘svecchiarsi’. Non è un caso, quindi, che per alzare il tasso tecnico in mezzo al campo stia osservando anche un talento come Orkun Kokcu. Il classe 2000 del Feyenoord che quest’anno in Eredivise ha già messo a segno 6 reti e confezionato 8 assist nelle 28 partite giocate. L’agente ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.

ESCLUSIVO | Agente Kokcu sulla Juve: “Posso dire solo che gli piace l’Italia”

In esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Halis Kokcu, padre e agente del gioiello turco ha rivelato: “Interesse della Juventus? Al momento posso dire solamente che a Orkun piace l’Italia”. Un’ammissione che sa di conferma e che apre le porte della Serie A al classe 2000 che ieri sera ha giocato per 80′ nella sfida tra Turchia e Portogallo dei playoff per i Mondiali.

Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la richiesta del Feyenoord per Kokcu si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra alla portata dei bianconeri, che potrebbero aver individuato un ‘nuovo’ Pjanic da consegnare a Massimiliano Allegri in estate. Attenzione, però, anche alla concorrenza interna alla Serie A. In passato sul talento turco anche la Roma ha mostrato interesse e diversi altri club osservano la situazione con le antenne dritte.