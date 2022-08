Scambio con Cristiano Ronaldo: Juve tagliata definitivamente fuori

La grana Cristiano Ronaldo tiene banco al Manchester United. I ‘Red Devils’ sono a caccia di un nuovo attaccante e le mosse degli inglesi si intrecciano con le strategie di mercato della Juventus

L’effetto domino in attacco non coinvolge solo la Juventus, che ha individuato da settimane in Memphis Depay il suo obiettivo principale per completare il rooster offensivo di Massimiliano Allegri.

La ‘Vecchia Signora’ aspetta buone nuove dal Barcellona sullo svincolo del nazionale olandese, prima di dare l’accelerata finale per farlo sbarcare a Torino. Sempre più lontano da un ipotetico ritorno sotto la Mole è invece Alvaro Morata, che sta facendo faville con la maglia dell’Atletico Madrid in questa primissima parte di stagione. Doppietta all’esordio nella Liga nella sfida contro il Getafe, mentre due settimane fa l’eclettico attaccante aveva rifilato una sontuosa tripletta proprio alla Juve nel test di lusso della Continassa.

Simeone se lo coccola, con il ‘Cholo’ che difficilmente questa volta si priverà del nazionale spagnolo classe ’92. Le spasimanti comunque non mancano oltre alla Juventus, che fino a qualche giorno fa ha provato un nuovo rilancio prima di arrendersi ‘quasi’ definitivamente alle pretese dei ‘Colchoneros’. Su Morata si sta muovendo anche il Manchester United, a caccia di un’alternativa di livello nel settore avanzato viste le bizze di Cristiano Ronaldo e la probabile partenza anche di Martial.

Calciomercato Juventus, Morata allontana anche Ronaldo: priorità Atletico Madrid

Si era paventano anche un ipotetico scambio con CR7, che nei prossimi giorni farà chiarezza sul suo futuro. Come scrive però Oltremanica il ‘Sun’, l’Atletico Madrid non sarebbe convinto di privarsi di Morata e Simeone punterebbe sull’attaccante iberico per il suo reparto d’attacco. Anche lo stesso Morata manda segnali sul proprio futuro e apre alla permanenza definitiva a Madrid: “Voglio giocare con questa maglia e cercare di fare bene in tutte le competizioni. Sono entusiasta di essere qui all’Atletico, posso solo lavorare e fare del mio meglio per la squadra e l’allenatore. L’Atletico Madrid è uno dei club più importanti e prestigiosi al mondo e io sono felice di farne parte. Il mercato è ancora aperto e non posso farci nulla, l’unica cosa che posso fare è continuare ad allenarmi al meglio per cercare di aiutare la squadra e i miei compagni”.

Una partenza da Madrid appare quindi sempre più lontana per Morata, con il Manchester United che dopo aver risolto la grana Ronaldo dovrà dare l’assalto a un nuovo centravanti. Ai ‘Red Devils’ negli ultimi giorni sono stati accostati anche Aubameyang, Icardi, Vardy e Cunha come svelato da Calciomercato.it.