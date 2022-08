CM.IT | Intreccio Juve-Ronaldo: 50 milioni decidono il futuro di Icardi e Morata

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United dopo una sola stagione e i Red Devils stanno accelerando per il nuovo attaccante

Protagonista di un avvio di stagione da horror, il Manchester United continua ad essere molto attivo sul calciomercato. A tenere banco è soprattutto il futuro di Cristiano Ronaldo, ma al destino del campione portoghese si legano a doppio filo anche le manovre in entrata dei ‘Red Devils’. Nelle scorse ore, infatti, la stampa inglese ha parlato di un via libera di Ten Hag alla partenza di CR7, vincolando tuttavia la stessa all’arrivo di un nuovo attaccante. La ricerca della punta ha portato gli inglesi anche in rotta di collisione con la Juventus, visti gli interessamenti per Icardi e Morata, ma non solo.

Il nome più caldo al momento è quello di Matheus Cunha dell’Atletico Madrid. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it parlano di una telefonata molto importante nella giornata di ieri tra i due club. L’attaccante brasiliano piace soprattutto per la sua duttilità e la richiesta da circa 50 milioni di euro, bonus inclusi, non ha spaventato la dirigenza dello United. Paradossalmente, l’eventuale approdo dell’ex Hertha a Manchester potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio per la Juve.

Calciomercato Juve, Cunha-United blocca Morata

Da un lato escluderebbe infatti i Red Devils dai competitor per Morata, dall’altro renderebbe tuttavia più complicata una partenza dello stesso. Autore di una doppietta contro il Getafe, l’ex numero nove bianconero, anche per bocca del suo agente, sembra sempre più calato nel progetto tecnico-tattico di Diego Pablo Simeone. La trattativa per Cunha, ancora lontana dalla fumata bianca, ha poi riacceso i riflettori sul possibile approdo di Ronaldo ai ‘Colchoneros’. Chissà che durante i colloqui delle ultime ore non si sia parlato anche del possibile inserimento del portoghese nell’affare.

Acquistato dagli spagnoli nell’estate del 2021, Cunha ha collezionato 38 presenze complessive con l’Atletico, realizzando 7 gol e 7 assist agli ordini del ‘Cholo’. Nonostante la partenza di Luis Suarez, il ritorno di Morata alla base rischia di ridurre al minimo gli spazi per il brasiliano.