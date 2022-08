È corsa a tre per Icardi: intrigo di fuoco con Ronaldo

Continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain, sul calciomercato: tripla pista, intrigo con Ronaldo

Uno dei nomi più discussi in questa sessione estiva di calciomercato è senza dubbio Mauro Icardi. L’attaccante argentino è ai margini del progetto del Paris Saint Germain, ritenuto ormai a tutti gli effetti un esubero. Il tecnico dei parigini, Christophe Galtier, lo ha invitato pubblicamente a cercarsi una nuova sistemazione.

Di recente, ‘L’Equipe’ ha riferito che l’ex Inter, insieme agli altri elementi che non rientrano nei piani dei parigini, potrebbe addirittura finire in quinta divisione francese con i dilettanti. Ecco che il classe ’93 e la sua agente Wanda Nara si sono attivati alla ricerca di un club che possa fare soddisfare le richieste di Icardi. Nelle ultime ore, per il cartellino della punta – come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ si sarebbero mossi il Galatasaray, con il quale è partito il negoziato, e il Fenerbahce. Entrambe le società starebbero prendendo in considerazione l’acquisto a determinate condizioni, ma le pretendenti non si limitano alla Turchia.

Icardi offerto al Manchester United: intreccio con Cristiano Ronaldo

Difatti, ci sono valutazioni in corso riguardo all’affare Icardi pure in casa Manchester United. I ‘Red Devils’ potrebbero perdere Cristiano Ronaldo da qui alla chiusura della finestra di trasferimenti, considerando la forte volontà di CR7 di cambiare aria in modo da partecipare alla Champions League. L’argentino è stato offerto agli inglesi, che dunque potrebbero decidere di affondare il colpo prossimamente. Sfumata, invece, la suggestione Monza, come confermato dall’AD Adriano Galliani: “Il Monza ha preso Petagna e siamo al completo in attacco. Non dico bugie, assolutamente non prenderemo Icardi. Potete registrare questa dichiarazione, le cose stanno così“.

Restando in Serie A, l’attaccante non è mai uscito dai radar della Juventus, che però al momento ha altre priorità. ‘La Vecchia Signora’ punta a regalare a Massimiliano Allegri Memphis Depay e attende che l’olandese si liberi dal Barcellona per ultimare l’operazione. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il nome più caldo ad oggi per l’attacco dello United è Cunha dell’Atletico Madrid, per il quale ieri è avvenuto un incontro molto importante tra i club. Se l’affare in questione non dovesse andare in porto, da Manchester potrebbero tuffarsi sull’argentino, anticipando i due rivali turchi. Il PSG, dal canto suo, sarebbe disposto a cedere il calciatore in prestito con obbligo di riscatto sui 20-25 milioni di euro. C’è da sciogliere, poi, anche il nodo ingaggio, che ammonta a 10 milioni netti bonus inclusi. Ci attendono giorni bollenti sul fronte Icardi.