Juventus-Sassuolo 3-0, Di Maria gioie e dolori: Vlahovic fa doppietta

Parte molto bene la Juventus di Allegri, che stende 3-0 il Sassuolo targato Dionisi: gol e infortunio per Di Maria, Vlahovic fa doppietta

È una Juventus molto convincente quella ha appena battuto il Sassuolo. I bianconeri sono usciti nettamente vincitori dal match dell’Allianz Stadium contro gli uomini targati Alessio Dionisi. Il match, valido per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A, si è concluso sul punteggio di 3 a 0 per la squadra bianconera.

C’era un po’ di preoccupazione attorno al gruppo di Massimiliano Allegri, soprattutto considerando la preseason non proprio esaltante. Ma al debutto ufficiale, i bianconeri hanno rispettato le attese, dando prova a pieno della loro forza sul campo. A sbloccare la contesa ci ha pensato uno dei calciatori più attesi di questa sera: Angel Di Maria. L’attaccante argentino, schierato da titolare al fianco di Vlahovic, raccoglie al volo un cross partito dai piedi di Alex Sandro e schiaccia la sfera col mancino verso la porta. Traiettoria imprendibile per Consigli e Juventus in vantaggio. Al 40esimo minuto del primo tempo, poi, l’arbitro Rapuano fischia un calcio di rigore in favore della formazione torinese. Vlahovic, protagonista di un contatto in area con Ferrari, si procura il tiro dal dischetto e trasforma con freddezza allungando il punteggio.

Serie A, Juventus-Sassuolo 3-0: marcatori e classifica

Oggi il bomber serbo era assolutamente in palla e, nella ripresa, cala anche il tris chiudendo i conti. Tutto parte da un errore di impostazione dei neroverdi: Di Maria recupera palla e serve subito la punta, che poi insacca facilmente da pochi metri. Al 66esimo, ‘El Fideo’ è costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare all’adduttore sinistro. In panchina guardava verso l’alto, segno che probabilmente non abbiamo a che fare con un qualcosa di superficiale. Nei prossimi giorni, presumibilmente, Di Maria si sottoporrà agli esami strumentali e capire meglio. Al di là di ciò, la partenza della Juventus fa ben sperare per il prosieguo del cammino, anche se bisognerà completare la rosa sul calciomercato.

Juventus-Sassuolo 3-0: 26′ Di Maria (J), 43′ rig. Vlahovic (J), 51′ Vlahovic (J)

CLASSIFICA Serie A: Napoli 3, Juventus 3, Milan 3, Atalanta 3, Fiorentina 3, Inter 3, Lazio 3, Torino 3, Roma 3, Spezia 3, Cremonese 0, Bologna 0, Lecce 0, Monza 0, Empoli 0, Salernitana 0, Udinese 0, Sampdoria 0, Hellas Verona 0, Sassuolo 0.