Sorpasso improvviso, ha scelto la Juve: Milan e Roma ko al fotofinish

La Juventus ha bruciato tutti per il colpo in attacco: Milan ed estero beffati, è arrivato il sorpasso lampo

Juventus, Milan e Inter si sfidano da anni in campo come sul mercato. In queste ultime due-tre stagioni la battaglia è diventata sempre più frequente e interessante. I tre club sono stati spesso protagonisti di operazioni di mercato a sorpresa tra loro, di sorpassi e controsorpassi per giocatori anche importanti.

Anche quest’anno nessuno si è risparmiato e la sfida si è confermata tale anche a livello di calciomercato giovanile. In questo senso la Juventus avrebbe effettuato il sorpasso per quello che è uno dei prospetti più interessanti di questi ultimi mesi. I bianconeri stanno lavorando molto sui colpi del futuro, alcuni – magari con qualche prestito – li stanno crescendo come i vari De Winter, Ake, Soule, Fagioli, Miretti e lo stesso Rovella che potrebbe però andare al Monza. I bianconeri sarebbero pronti ad aggiungere un altro tassello, beffando al fotofinish il Milan e pure l’Inter, oltre a diverse società estere tra Spagna, Germania e Inghilterra.

Intrigo Tommaso Mancini, la spunta la Juve: Milan beffato

Si tratta di Tommaso Mancini, giovanissimo attaccante del Vicenza di cui si parla in chiave mercato da qualche settimana. Già ieri ve ne abbiamo (ri)parlato su Calciomercato.it, con le ore decisive per il suo futuro tra la Serie A e l’estero. Due giorni fa, invece, vi abbiamo spiegato di quanto si fosse allontanato il Milan dal classe 2004 dopo essere stato a lunghissimo in pole. Con l’inserimento della Roma, che però doveva ancora trovare l’accordo col Vicenza. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, però, sarebbe la Juventus la destinazione designata per Tommaso Mancini, giovanissima punta del Vicenza che da tempo ha attirato le attenzioni di parecchi club importanti a livello italiano ed estero.

Il ragazzo ovviamente non continuerà a giocare in Serie C, è in scadenza 2023 e ha declinato la possibilità di rinnovo. Alla fine, tra sondaggi e offerte, Mancini avrebbe scelto la Juventus che quindi a meno di ulteriori ribaltoni brucerà tutte le italiane, comprese Milan ed Empoli. La decisione sarebbe quindi del giovane attaccante, dal momento che il Vicenza aveva un accordo da 2-3 milioni per il trasferimento. Battuti anche Villarreal, Borussia Dortmund e altri club esteri. Ora mancherebbe in realtà l’intesa tra i club, ma la scelta Mancini l’ha fatta. E in questa stagione, se tutto andrà in porto, giocherebbe tra la Primavera (soprattutto) e l’Under 23 bianconera.