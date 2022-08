CM.IT | Mancini e lo sprint al futuro: conteso da Serie A, Bundesliga e Premier

Il giovanissimo attaccante del Vicenza, Tommaso Mancini, al centro di una vera e propria asta di mercato

Mancano poco più di due settimane al mercato che si sta contrassegnando anche come la sessione in cui dall’estero guardano ai nostri giovani italiani: Lucca all’Ajax, Viti al Nizza dove potrebbe raggiungerlo l’intesta Casadei che continua a piacere molto al Chelsea. Sullo sfondo ma non troppo c’è un altro talento italiano, per certi versi ancora tutto da scoprire, che è più volte comparso sulla cresta dell’onda di questi mesi estivi per poi finire risucchiato dall’attualità dei nomi più altisonanti e ‘urgenti’.

Parliamo di Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 del Vicenza: un valore assoluto per l’età che ha – è diventato maggiorenne da nemmeno un mese – già nel giro delle nazionali giovanili con cui in tre anni ha fatto una trafila-lampo dalla Under 15 alla Under 19, sotto età. La Serie A si è già abbondantemente accorta di lui, a più riprese ci sono stati contatti con il club veneto, ma nessuno ha mia spinto sull’acceleratore, nella convinzione che una operazione come questa possa essere ragionata e chiusa senza urgenza, magari alla fine di questa sessione, o anche solo preparata ora per essere magari chiusa a gennaio.

Il Milan è parso a lungo il club più vicino a Mancini, ci sono stati incontri ravvicinati con il Vicenza, con l’entourage del giocatore, i familiari (non era ancora maggiorenne). Ora la pista rossonera sembra essersi un po’ congelata, non c’è la fretta di andare a chiudere, sono evidentemente altre le impellente. Sullo sfondo ci sono sempre state la Juventus, l’Inter e l’Empoli, società da sempre con vivai di grande tradizione, alimentati da investimenti mirati.

Premier e Bundesliga su Mancini: la Serie A trema

Non poteva mancare, ed infatti è arrivata, la Roma, che dal punto di vista della forza del suo settore giovanile ha una storia importante alle spalle. Non sarà secondario nemmeno il fatto che il direttore sportivo del Vicenza sia Federico Balzaretti, che a Roma ha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella da dirigente. Da Trigoria si sono mossi per verificare la fattibilità di questa operazione per aggregare eventualmente il ragazzo alla Primavera.

Ma attenzione, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it al mercato estero, perché anche in questo caso sarebbe un peccato disperdere un talento di casa nostra: forse di più, dovendo capire fino in fondo dove può arrivare Tommaso Mancini. Bundesliga e Premier League hanno puntato i fari sul talento del Vicenza non da ora, avendo come detto una visibilità internazionale attraverso le sue parte in azzurro. Quindi attenzione a capire cosa accadrà nelle prossime due settimane. Lo sprint è appena cominciato.

Giorgio Alesse