Il Chelsea incassa il primo sì: l’Inter adesso trema

Dopo le rassicuranti dichiarazioni di Simone Inzaghi, in realtà il mercato dell’Inter potrebbe ancora essere rovinato da un’uscita eccellente

Giornata d’esordio per l’Inter di Simone Inzaghi che questa sera alle 20.45 affronta il Lecce allo Stadio Via del Mare. Dopo un pre-campionato tosto con amichevoli che hanno messo a dura prova la condizione fisica della formazione nerazzurra, si ricomincia a fare sul serio.

Da questa sera si torna a parlare di campo, dopo settimane di calciomercato controverse in casa Inter. Il club nerazzurro, letteralmente scatenato nel mese di giugno, ha infatti rallentato il passo tra luglio ed agosto, lasciando andare delle grandi opportunità di mercato come Bremer e Dybala. A tormentare costantemente i pensieri del popolo interista, però, sono state soprattutto le voci sulla possibile partenza di Milan Skriniar.

A tal proposito, in occasione della conferenza stampa della vigilia di Simone Inzaghi andata in scena ieri pomeriggio, il tecnico nerazzurro ha rassicurato i suoi tifosi, annunciando che da qui al termine del calciomercato non vi saranno più movimenti né in entrata né in uscita, eccezion fatta per il tanto atteso vice de Vrij che andrà a completare il reparto difensivo orfano dell’addio di Ranocchia.

Calciomercato Inter, intesa Chelsea-Fofana: Psg torna su Skriniar?

Quello di Simone Inzaghi, in realtà, sembrava quasi più un appello rivolto alla dirigenza che una promessa fatta ai tifosi. Per questa ragione le voci che arrivano dall’Inghilterra potrebbero presto preoccupare l’ambiente interista. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, il Chelsea avrebbe raggiunto un’intesa totale con Wesley Fofana, in attesa di trovare pure un accordo con il Leicester che per il proprio centrale chiede circa 90 milioni di euro.

Il difensore francese era stato individuato proprio dal Paris Saint Germain come una delle principali alternative a Milan Skriniar in difesa. Qualora il Chelsea dovesse dunque sbloccare l’affare con il Leicester battendo la concorrenza dei francesi, il ds Luis Campos potrebbe tornare all’assalto dello slovacco per completare la difesa di Galtier. Ad oggi nessuno scenario può essere escluso, ricordando comunque che l’Inter cercherà di trattenere con tutte le proprie forze uno dei calciatori più preziosi della rosa nerazzurra a poche settimane dalla chiusura del mercato.