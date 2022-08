Salernitana-Roma (e non solo) al buio, sui social spopola #DisdicoDazn

I tifosi di Salernitana-Roma ed Spezia-Empoli sono furiosi sui social: Dazn non funziona e parte l’hashtag #DisdicoDazn

Una prima giornata abbastanza complicata per gli addetti ai lavori di Dazn. Già dal pomeriggio, quando sono andate in scena Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese, l’emittente ha avuto qualche problema sul funzionamento delle varie app.

Molti utenti infatti si sono ritrovati il messaggio di errore sui propri schermi, con l’impossibilità di seguire la propria squadra del cuore. Terminate le prime due gare, con la vittoria della Lazio e quella della Fiorentina in extremis, sono scese in campo Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. Anche qui però la sinfonia non è cambiata, con molti problemi addirittura da poco prima il calcio d’inzio dei match. Dazn ha cercato di rimediare ma i tifosi sui social si sono comunque scatenati facendo partire un hashtag di protesta.

#DisdicoDazn, tifosi su tutte le furie sui social: come ha rimediato Dazn

Una prima domenica di Serie A per certi momenti al buio per Dazn. I match Salernitana-Roma e Spezia-Empoli sin dai primi minuti hanno visto comparire la scritta di errore sugli schermi e le partite totalmente oscurate, con gli utenti ‘buttati’ fuori dalle app, senza possibilità di rientrarci.

Un anno da schifo, l’anno dopo peggiorano e aumentano il prezzo.

Mai più.

Vergognatevi e sparite.#DisdicoDazn — Zeebs (@loZibbo) August 14, 2022

Sui social è partito l’hashtag #DisdicoDazn, con molti tifosi stanchi dei tanti, troppi, disservizi. Per rimediare l’emittente ha pubblicato attraverso i social dei link su cui è possibile vedere le due partite.

Verso la mezz’ora di gioco però il servizio sembrerebbe essere tornato a funzionare con regolarità per molti, mentre altri continuano ad avere problemi. Certo non si fermano le polemiche per un inizio di stagione in cui tutti speravano che il servizio potesse essere migliorato e invece la situazione sembra essere la stessa. Vedremo se Dazn poi deciderà di provvedere nei confronti degli utenti colpiti, come già fece lo scorso anno con alcune promozioni per farsi perdonare dei diversi problemi accaduti durante la stagione.