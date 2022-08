Il Milan fa felice Pioli: nuova firma dopo Tomori

Il Milan ben presto metterà nero su bianco con il centrocampista: nuovo accordo e firma in arriva per la felicità di Pioli

Ancora titolare, alla prima giornata di Serie A, come successo lo scorso campionato. Il suo profilo continua ad essere sottovalutato da tutti, non da Stefano Pioli, che ormai da tempo lo considera uno dei titolari del Milan.

Stiamo parlando di Rade Krunic, vero e proprio pupillo del tecnico campione d’Italia. Il bosniaco la scorsa stagione ha giocato le ultime partite da titolare, in posizione di trequartista. Un trequartista atipico ma alquanto utile per gli schemi dei rossoneri.

Oggi ripartirà da mediano, che di fatto è il suo ruolo. Anche se con l’ex Empoli è difficile affermarlo, visto che in carriera ha giocato praticamente ovunque e l’anno scorso è stato impiegato per qualche minuto anche da terzino destro.

Krunic è il classico giocatore a servizio della squadra, di cui gli allenatori si innamorano, non riuscendone più a farne a meno. Il Milan, in ogni sessione di calciomercato, ha avuto la possibilità di cedere il giocatore: ci hanno pensato in Germania, squadre come il Friburgo, o il Torino, in Italia. Per Pioli è stato sempre ritenuto incedibile. Krunic ha guadagnato terreno nel corso dei mesi e quest’anno il suo minutaggio sarà destinato a crescere, soprattutto in posizione di mediano.

Senza Tonali, toccherà a lui giocare insieme a Ismael Bennacer. E’ il bosniaco la prima alternativa ai titolari. E’ davanti a Pobega nelle gerarchie e non sarà certo l’acquisto di un nuovo centrocampista, se mai dovesse arrivare, a togliergli spazio.

Calciomercato Milan, firma in arrivo per il giocatore

Krunic è ritenuto un giocatore prezioso e non è un caso che Paolo Maldini e Frederic Massara, come più volte raccontato, sono a lavoro per blindarlo. Come raccolto da Calciomercato.it, le parti sono vicine e verosimilmente sarà il prossimo calciatore, dopo Tomori, a mettere nero su bianco. Nessun problema, così come per Sandro Tonali. I due centrocampisti saranno presto dalle parti di Casa Milan, per firmare nuovi contratti, come fatto ieri da Fikayo Tomori. L’obiettivo è di blindare i protagonisti dello Scudetto. Poi toccherà anche a Bennacer, Kalulu e Leao, almeno questo è l’augurio di tutti. Le parti, desiderose di trovare un accordo, sono a lavoro per questo