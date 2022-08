Svolta Juventus, Morata fa un regalo ad Allegri

Continua la caccia ad un attaccante da parte della Juventus: Depay resta un obiettivo, Morata può regalare un assist importante

Un attaccante per Allegri. La Juventus continua nel suo calciomercato e dopo aver ufficializzato Kostic, punta su un ulteriore rinforzo nel reparto offensivo. Lo ha chiesto il tecnico che ha indicato il profilo ideale: un calciatore in grado di sostituire Vlahovic all’occorrenza, ma con le caratteristiche per giocarci anche insieme.

E’ nota la trattativa con il Barcellona per Memphis Depay. L’olandese è stato convocato da Xavi per la prima giornata della Liga, ma tra le parti sarebbe stato trovato un accordo per evitare – per quanto possibile – di scendere in campo in modo da non correre rischi in vista di un possibile trasferimento. La situazione per l’ex United, come raccontato dalla nostra redazione, è delineata con Depay che vuole lasciare il club a zero e i catalani che vorrebbero avere un riconoscimento economico dalla sua eventuale cessione. Una trattativa ancora in divenire ed è per questo che la Juventus valuta anche altri obiettivi con un assist che potrebbe arrivare da Alvaro Morata, che Allegri avrebbe voluto nuovamente con sé a Torino.

Calciomercato Juventus, Morata porta il nuovo bomber

A parlare del futuro dell’attaccante dell’Atletico Madrid è ‘The Athletic’, secondo cui il Manchester United – alle prese ancora con la questione Cristiano Ronaldo – avrebbe avuto nuovi contatti con il club spagnolo e sarebbe pronto ad un’offerta superiore ai trenta milioni di euro per portarlo alla corte di ten Hag.

Un acquisto che avrebbe anche un’altra implicazione. Con Morata ai ‘Red Devils’ ci sarebbe ancora meno spazio per Anthony Martial. L’attaccante francese è uno dei profili valutati dalla Juventus per il proprio reparto offensivo. I bianconeri potrebbero quindi avere il via libera e chiudere la trattativa. Un intreccio da seguire nei prossimi giorni di mercato, come da seguire è la questione Depay che quest’oggi siederà in panchina in Barcellona-Rayo Vallecano. Il campo si riprende la scena dopo settimane di pausa, ma il calciomercato terrà ancora banco per un po’ ed allora proprio dal rettangolo verde potrebbero arrivare nuove importanti indicazioni.