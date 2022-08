UFFICIALE | Depay-Juventus: il patto per non giocare

Il futuro di Memphis Depay tiene banco ed andrà presto definito vista la necessità del Barcellona di piazzare qualche cessione. In particolare ci pensa la Juventus mentre stasera c’è la prima in Liga

Il campionato del Barcellona inizierà questa sera dalla sfida interna del Camp Nou contro il Rayo Vallecano. Subito una gara da non fallire per i blaugrana, che hanno vissuto un’estate di calciomercato a dir poco movimentata con tantissimi volti nuovi e colpi importanti, ma anche qualche ostacolo economico che ha portato ad alcune difficoltà sui tesseramenti. I catalani hanno peraltro diramato l’elenco dei convocati proprio questa mattina, dando il benvenuto ad alcuni volti nuovi come Raphinha, Christensen, Kessie e soprattutto Robert Lewandowski.

In attesa di poter schierare anche Jules Koundè, i blaugrana hanno inserito in rosa per la gara contro il Rayo anche alcuni calciatori che dovrebbero essere sulla lista dei papabili partenti, come Pjanic e soprattutto Memphis Depay. L’attaccante olandese ha una situazione contrattuale complicata e piace alla Juventus nell’ottica di acquistare un’alternativa offensiva a Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Depay convocato per il Rayo Vallecano: in campo però solo ad una condizione

Depay è legato al club catalano da un contratto fino al 2023 ma il Barcellona vorrebbe una cifra simbolica, anche sotto forma di bonus, per lasciar partire il calciatore olandese anche se al momento sarebbe più probabile la rescissione. Ad ogni modo quello di Depay resta un caso diverso rispetto ad altri calciatori in uscita come Braithwaite e Umtiti che sono anche a priori fuori dalle scelte.

A dispetto del fatto che sia in lista di sbarco, Memphis è invece ancora parte del gruppo e staserà sarà al Camp Nou contro il Rayo Vallecano. Ciononostante, come evidenziato da ‘Sport’, è chiaro come Xavi Hernandez non lo schiererà a meno che nel corso della partita non risulti strettamente necessario. L’allenatore ha diverse alternative offensive e andrà nel caso su altri calciatori che fanno parte del progetto. Depay infatti è nel mirino forte della Juventus che prova il colpaccio. Anche dalla Spagna confermano come l’opzione bianconera al momento potrebbe essere la migliore.