I tifosi della Juventus perdono le speranze: “E’ saltato”

I tifosi della Juventus premono per il colpo in attacco ma molti di loro hanno già perso la pazienza se non la speranza. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it

Il mercato della Juventus è tutt’altro che finito. Dopo Kostic, ora l’obiettivo della dirigenza bianconera è rinforzare centrocampo e attacco. In mezzo occorre l’uscita di Rabiot per andare poi all’assalto di Paredes, davanti il lavoro di Cherubini e soci è incentrato sulla cessione di Kean, comunque non determinante per l’arrivo di un vice Vlahovic.

A proposito dell’alternativa al bomber serbo, il nome più ‘caldo’ resta quello di Memphis Depay come vi stiamo raccontando da giorni qui su Calciomercato.it. L’operazione non si è ancora sbloccata – la Juve vuole prenderlo a zero, dopo che ha risolto il contratto coi blaugrana – e per questo tanti juventini hanno cominciato a ‘lamentarsi’ sui social, in particolare su Twitter chiedendo al club di stringere e chiudere. Ma sono in molti a pensare che, alla fine, l’olandese non arriverà.

Depay-Juventus, i tifosi perdono la pazienza: “Non arriva, si sta tirando troppo la corda”

Spopola l’hashtag #Depay, ecco alcuni tweet raccolti dalla nostra redazione.

Non arriva tanto.. si sta tirando troppo la corda #Depay — Luca Forlini (@LucaForlini) August 12, 2022

Credo che #Depay stia tentennando poiché teme di essere solo un rincalzo del 🇷🇸 . In realtà sarebbe una figura di cui avremmo bisogno come il pane nella nostra rosa titolare. #Juventus #Calciomercato — Pasquale (@Pacu91) August 12, 2022

Se prima punti #mertens e poi #depay vuol dire che ti serve un giocatore alla #Dybala, duttile e bravo con i piedi. Quindi se prendi Simeone, Milik o altri centravanti pivot non sai che pesci prendere. #Juventus — Marco Guadagnoli (@MarcusGuad) August 12, 2022

#Depay alla Juve per me è bello che saltato, e se Aubameyang va al Chelsea potrebbe anche restare al Barcellona — eldiablo de oz (@RayEldiabloz) August 12, 2022