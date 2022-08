Calciomercato, un acquisto e una cessione: doppio affare UFFICIALE per il Napoli

Il mese di agosto è quello decisivo per il calciomercato del Napoli che dovrà piazzare qualche tassello per completare la rosa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Intanto arriva una doppia ufficialità

Dopo il terzo posto dello scorso anno il Napoli si prepara ad una stagione che sarà lunga, intensa ed impegnativa considerando anche l’avventura in Champions League. La massima competizione europea avrebbe dovuto dare lustro ed entusiasmo alla piazza che però ha dovuto incassare diversi addii pesanti nella prima metà di mercato: da Insigne ad Ospita passando per Koulibaly e Mertens. Difficile andare a sostituire nel cuore dei tifosi del Napoli elementi tanto importanti, ma Giuntoli e soci stanno provando ad imbastire una campagna acquisti comunque di rilievo a dispetto delle tante uscite.

Da sciogliere però ancora qualche nodo: dalla trattativa per Raspadori col Sassuolo al futuro di Petagna con l’eventuale arrivo di Simeone, passando per la questione portieri con Meret che non convince e potrebbe far parte di un valzer tra i pali.

Calciomercato Napoli, porte girevoli: dentro Sirigu e fuori Contini

Intanto il Napoli si è cautelato andando ad acquistare ufficialmente Salvatore Sirigu, esperto estremo difensore italiano, campione d’Europa un anno fa con la nazionale di Roberto Mancini e reduce da un’annata al Genoa. La stessa società azzurra ha ufficializzato il tutto con un tweet e un comunicato apparso sul sito web: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu”.

Contestualmente il Napoli ha anche salutato uno dei portieri presenti in rosa: Nikita Contini. L’estremo difensore classe 1996 che nell’ultima annata ha giocato tra Vicenza e Crotone ripartirà dalla Sampdoria. Questo il comunicato del club blucerchiato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S.C. Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini (nato a Čerkasy, Ucraina, il 21 maggio 1996). Il portiere ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2023”.

Porte girevoli quindi in casa Napoli per quelli che sembrano i primi tasselli di una possibile rivoluzione. Sirigu dall’alto dei suoi 35 anni è pronto ad apportare esperienza alla causa dopo aver girato tanto sia in Italia che all’estero.