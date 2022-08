Calciomercato Juventus, Arthur scaricato: il sostituto porta da Conte

Per la Juventus è fondamentale cedere Arthur per completare il mercato in entrata: Conte può diventare un ostacolo per i bianconeri

Con Kostic ufficiale, il mercato della Juventus non è finito. Allegri attende ancora rinforzi per una squadra che quest’anno ha un obiettivo ben preciso: tornare a vincere, quantomeno in Italia.

Per farlo il tecnico toscano attende almeno altri due acquisti: un centrocampista centrale, il classico regista con Paredes come obiettivo principale, e un attaccante che possa giocare al posto di Vlahovic o con il serbo, con Depay tra i profili valutati. Il tutto però senza dimenticare la voce cessioni: i bianconeri devono comunque liberarsi di alcuni calciatori che, al momento, non rientrano nei piani tecnici per la stagione che sta per iniziare.

Pellegrini, ad esempio, è vicino al trasferimento in Germania, ma non è l’esterno l’unico destinato nelle ultime settimane di mercato a lasciare Torino. C’è Rabiot per il quale va avanti la trattativa con il Manchester United e poi Arthur, con il Valencia che resta la possibile destinazione per il brasiliano. Occhio però perché Antonio Conte può diventare un ostacolo al mercato della Juventus.

Calciomercato Juventus, Conte sulla strada di Arthur: il Valencia valuta anche Winks

A scriverlo è il portale spagnolo ‘elgoldigital.com’, il Valencia potrebbe mollare la presa per Arthur e virare su uno dei calciatori del Tottenham di Conte. E’ Harry Winks, il centrocampista che gli spagnoli potrebbero prendere, approfittando del fatto che gli Spurs non puntano su di lui. L’inglese ha espresso la volontà di trasferirsi nella Liga e il suo costo non dovrebbe superare i 15 milioni di euro.

Tutti aspetti che possono spingere il Valencia a provare l’assalto, lasciando da parte la pista Arthur che non si è ancora sbloccata. Resta però la preferenza di Rino Gattuso: l’allenatore ha indicato nel brasiliano della Juventus l’obiettivo principale per rinforzare la mediana del Valencia. Per questo la dirigenza proverà ancora a chiudere l’affare con i bianconeri prima di virare su qualche altro obiettivo. In quest’ultimo caso, Winks potrebbe essere il nome giusto per accontentare il tecnico calabrese e garantirgli un rinforzo per la mediana.