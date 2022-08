VIDEO CM.IT | Da Raspadori a Pinamonti e Berardi: triplo annuncio del Sassuolo

Le dichiarazioni del Dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali: il dirigente dei neroverdi su Domenico Berardi, Andrea Pinamonti e Giacomo Raspadori. Il punto della situazione

Giovanni Carnevali è stato intercettato dai microfoni di Calciomercato.it. Il Direttore Generale del Sassuolo ha fatto il punto sulle trattative più calde: ha così parlato di Raspadori, che può vestire la maglia del Napoli, Pinamonti e Berardi.

🎥 Il Dg del #Sassuolo Giovanni #Carnevali: "Nessuna novità per #Raspadori, dobbiamo parlare col #Napoli. Dobbiamo sentire l’#Inter e non solo per #Pinamonti, non c’è ancora l’intesa. Per #Berardi trattiamo il rinnovo" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/kRAizo0ThN

