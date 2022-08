Lazio, adesso è UFFICIALE: Provedel a titolo definitivo

Dopo una lunghissima trattativa, è finalmente arrivata la fumata bianca per il passaggio di Ivan Provedel dallo Spezia alla Lazio

Adesso è ufficiale, Ivan Provedel è un nuovo portiere della Lazio. Dopo l’ingaggio di Luis Maximiano, la società biancoceleste ha portato avanti una lunga rincorsa per portare il calciatore alla corte di Maurizio Sarri.

Il 28enne estremo difensore nativo di Pordenone, dopo una stagione vissuta da protagonista con lo Spezia di Thiago Motta e aver raggiunto una straordinaria salvezza, ha spinto moltissimo per poter approdare alla Lazio, rilasciando anche dichiarazioni che hanno un po’ indispettito il club ligure. Adesso, però, è finalmente arrivo il comunicato ufficiale, da parte di entrambi i club, e Provedel è così riuscito a coronare il suo sogno. “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Provedel, proveniente dallo Spezia Calcio”, il comunicato diramato dalla società del presidente Claudio Lotito.

Questo, invece, il testo della nota della società spezzina: “Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla SS Lazio, le prestazioni sportive del portiere Ivan Provedel. Il Club ringrazia il giocatore per le due stagioni trascorse insieme e culminate con l’ottenimento di due meravigliose salvezze. A Ivan vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera”. Il calciatore si giocherà, a questo punto, il posto da portiere titolare dei biancocelesti con il portoghese Luis Maximiano, arrivato nella Capitale dal Granada a titolo definitivo per 10 milioni di euro. Dopo gli addii di Thomas Strakosha e Pepe Reina, la Lazio ha adesso i suoi due nuovi estremi difensori.