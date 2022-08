Svanisce il sogno Juve: il Manchester United è scatenato

Il Manchester United è pronto al doppio colpo ‘italiano’, che spiazzerebbe la Juventus. I Red Devils vogliono cambiare volto al centrocampo: pescando in Serie A

Il Manchester United non è riuscito a voltare pagina. La stagione dei Red Devils non è iniziata come i suoi tifosi si aspettavano: la squadra, affidata a ten Hag è stata sconfitta, nella prima giornata di Premier League, tra le mura amiche, per mano del Brighton.

Un ko che ha fatto scattare l’allarme, spingendo la dirigenza del Manchester United a muoversi con forza sul calciomercato. In questi giorni andrà innanzitutto trovata una soluzione per Cristiano Ronaldo, che ieri è partito dalla panchina. Per quanto riguarda il mercato in entrata, i Red Devils sono tornati a guardare con interesse alla Serie A: in mattinata – come vi abbiamo raccontato – è spuntato nuovamente il nome di Rabiot. Il centrocampista francese, non è considerato incedibile e l’affare potrebbe decollare a breve. E’ evidente che il Manchester United dovrà trovare un accordo sia con i bianconeri che con l’entourage dell’ex Psg.

La partenza di Rabiot spingerebbe la dirigenza della Vecchia Signora a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista. Il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Paredes, che può arrivare dalla Francia a condizioni vantaggiose ma con l’addio di Arthur, che continua ad essere in orbita Valencia, i colpi potrebbero essere due.

Calciomercato Juventus, insidia per Milinkovic-Savic

Il grande sogno della Juventus, per nulla facile, si chiama Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e senza un rinnovo potrebbe fare le valigie per una cifra ben lontano dai 100 milioni di euro richiesti da Lotito qualche sessione di mercato fa. Magari il sì dei biancocelesti può arrivare per circa 60 milioni di euro.

I tifosi lo sognano ad occhi aperti ma serve fargli spazio. Nel frattempo dall’Inghilterra giunge una doppia notizia legata alla Juventus. ‘The Telegraph’ conferma la volontà del Manchester United di portare in Inghilterra Adrien Rabiot ma aggiunge che i Red Devils starebbero valutando la possibilità di acquistare anche Milinkovic-Savic. Un doppio colpo dall’Italia, che farebbe cambiare volto al centrocampo di ten Hag.