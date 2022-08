Clamoroso dall’Inghiterra: trattativa Juve-Manchester United in corso

Bomba di mercato dall’Inghilterra: il Manchester United starebbe trattando un giocatore della Juventus

Sono giorni che si confermano bollenti per la Juventus. Sul fronte attacco i bianconeri sono attivissimi alla ricerca di rinforzi da regalare il prima possibile ad Allegri. Filip Kostic dovrebbe, essere a meno di clamorosi ribaltoni, il prossimo colpo mentre si lavora anche sul vice-Vlahovic, in particolare viste le difficoltà per Morata e l’esclusione di Kean. Si parla di Depay come di Luis Muriel.

Non solo, perché anche il centrocampo resta un cantiere aperto tra acquisti ma anche cessioni. Alla Juve manca il solito regista, individuato in Leandro Paredes, per cui non è così semplice trovare l’accordo con il PSG. Al tempo stesso Cherubini, dopo aver risolto la grana Ramsey, deve trovare sistemazione anche ad Arthur e decidere come gestire l’infortunio di Pogba sul mercato. Un altro dei sacrificabili può essere Adrien Rabiot, arrivato a zero e ora con un solo anno di contratto rimasto. E un ingaggio piuttosto pesante. Una possibile svolta in questo senso sembra poter arrivare dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: il Manchester United tratta Rabiot

Secondo quanto riportato pochissimi minuti fa dal giornalista David Ornstein, prestigiosa firma del ‘The Athletic’, il Manchester United starebbe lavorando sulla trattativa per portare a Old Trafford proprio Adrien Rabiot dalla Juventus. Ora i Red Devils dovrebbero decidere se proseguire i discorsi per il centrocampista francese a prescindere dal possibile arrivo di de Jong. L’olandese è da settimane l’obiettivo princiapale, sembrava praticamente fatta ma col Barcellona l’affare non è mai stato concluso. Un tira e molla che ha convinto anche la dirigenza a guardarsi intorno, ma ora urge una scelta. Aspettare l’esito della telenovela de Jong o chiudere subito l’arrivo di Rabiot in ogni caso.

In caso di addio del francese ex PSG bisognerà poi valutare le prossime mosse della Juventus, ovvero raddoppiare i saluti cedendo anche Arthur e provare ad acquistare altri due centrocampisti. O fermarsi comunque a un solo nuovo innesto in mediana, vedi Paredes, a prescindere dalle partenze. Il mercato bianconero continua a essere in evoluzione, il Manchester United guarda ancora in Serie A e l’eventuale arrivo di Rabiot potrebbe anche significare la ritirata da Milinkovic-Savic. Sarebbe lo stesso ruolo, con caratteristiche relativamente simili. Anche la Lazio, in un certo senso, spera.