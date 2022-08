Allarme attacco, testa a testa Juve: i due nomi di Allegri

L’allarme attacco in casa Juventus si fa sempre più importante: Cherubini mette nel mirino un altro vecchio pallino, ora è il momento giusto

Non è un momento particolarmente semplice per la Juventus. Se è vero che il calcio d’estate lascia sempre il tempo che trova, una sconfitta per 4-0 contro l’Atletico Madrid a una settimana dall’esordio ufficiale in campionato non può neanche essere troppo sottovalutato. La squadra di Allegri è ancora un cantiere aperto, ha cambiato poco ma tanto. De Ligt e Dybala sono andati via, Bremer e Di Maria sono arrivati per citare i sostituti a cui si aggiunge Pogba.

Ma il francese si è fatto male e resta un’incognita, il brasiliano va ancora testato a certi livelli e con determinate pressioni, l’argentino è ovviamente un progetto a brevissimo termine. Senza contare che mancano almeno altri due o tre colpi. In attacco la Juve è scoperta, manca il vice-Vlahovic: ci sarebbe Moise Kean, che però non è tenuto granché in considerazione e ieri è stato pure spedito in tribuna per motivi disciplinari. Morata resterebbe l’obiettivo principale, ma dal vertice di ieri in occasione della partita con l’Atletico Madrid non sembrano arrivare sviluppi positivi. Al contrario. Mentre sono ore decisive per Kostic, che può arrivare a breve, la Juve sfoglia la margherita in attacco e non senza urgenza.

Calciomercato Juventus, Depay e Muriel: il punto sull’attacco

Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è uno stallo importante per Alvaro Morata con l’Atletico – soprattutto dopo la tripletta di ieri – che chiede addirittura più di 25 milioni a fronte dei 20 offerti dalla Juventus. Se possibile le parti si sarebbero quindi ulteriormente allontanate nel colloquio tra Berta e Cherubini. Kostic resta il giocatore più vicino, risolvendo così la questione esterno sinistro in attesa del ritorno di Chiesa, ma sborsando una quindicina di milioni. Ad Allegri piace Muriel dell’Atalanta, che però vuole 15 milioni mentre la Juve chiederebbe con qualche sconto o uno scambio, visti anche i 31 anni. Per questo starebbe risalendo la candidatura di Memphis Depay, in scadenza con il Barcellona e in uscita, anche se con un ingaggio abbastanza pesante. Pista confermata anche su ‘Tuttosport’, per cui l’olandese sarebbe uno degli obiettivi principali. È esperto e poco costoso come cartellino, ma guadagna 5 milioni di euro.

Una cifra che potrebbe però spingere il Barcellona a liberarlo gratis prima del tempo per risparmiare l’ingaggio. E la Juventus, con un biennale a cifre magari pure spalmate, sfrutterebbe anche il Decreto Crescita. Per quanto riguarda Muriel, in questo caso lo stipendio non sarebbe un grosso problema visto che percepisce 1,8 milioni netti (3,5 lordi senza decreto). L’Atalanta, appunto, chiede però 15 milioni: ad Allegri piace, i bianconeri potrebbero strappare magari un prezzo più basso visto il contratto in scadenza. Comunque difficilmente sotto i 10 milioni. La Juve deve valutare, considerando anche la necessità di prendere un centrocampista, vedi Paredes per cui il PSG chiede ancora almeno 20 milioni. Per l’attacco, scrive il quotidiano torinese, da non scartare ancora la candidatura di Martial dello United, che la Juve vorrebbe in prestito (come gli altri). Il francese sarebbe legato a Cristiano Ronaldo: se CR7 va via, Martial resta.