Juve-Atletico, due in tribuna: Allegri lo lascia fuori per motivi disciplinari

La Juventus a breve scende in campo per l’amichevole contro l’Atletico Madrid alla Continassa: due le esclusioni importanti di formazione

La Juventus affronta l’Atletico Madrid alla Continassa nell’ultima amichevole precampionato. Lunedì prossimo i bianconeri sfideranno il Sassuolo nell’esordio in Serie A non senza qualche grattacapo tra formazione e mercato. L’attacco è ancora incompleto, a centrocampo l’infortunio di Pogba scombina un po’ i piani nonostante l’operazione al momento non prevista.

Juve-Atletico Madrid, pugno duro di Allegri: Kean in tribuna. Infortunio per Pellegrini

Non solo, perché Massimiliano Allegri nel giorno del ritorno di Morata a Torino ma con la maglia dell’Atletico Madrid, sceglie di usare il pugno duro con un attaccante, quello che è ad ora il vice-Vlahovic. Vale a dire Moise Kean: il centravanti classe 2000 è stato escluso dal tecnico toscano dalla sfida di oggi per motivi disciplinari. L’attaccante italiano paga caro il ritardo di questa mattina alla convocazione della squadra e resta fuori dalla partita, spedito in tribuna. Accanto a lui ci sarà anche Luca Pellegrini, che però non sarà del match per infortunio, una contusione al ginocchio destro. Chissà che anche questo episodio non spinga i dirigenti della Juve ad accelerare la questione attaccante. Magari già oggi con Morata e Andrea Berta presente alla Continassa.