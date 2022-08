Accordo e visite mediche fissate: addio Inter

In Francia non hanno più dubbi, l’addio all’Inter è ormai ad un passo e dopo l’accordo è già tempo di visite mediche con la nuova squadra

A pochi giorni dall’esordio in campionato contro il Lecce, in casa Inter ci si interroga sulle condizioni di Marcelo Brozovic, ma il centrocampista croato non è l’unica preoccupazione dei tifosi nerazzurri. Le ultime uscite estive hanno evidenziato una scarsa tenuta difensiva e il ritorno di fiamma del PSG per Milan Skriniar non fa dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi. Dall’eventuale cessione dell’ex Sampdoria dipenderanno le future mosse di mercato, ma a tenere banco ci sono anche questioni legate agli altri reparti del campo, soprattutto sul fronte delle uscite.

In attacco, si aspetta l’affondo decisivo per Andrea Pinamonti del Sassuolo, che proprio in queste ore sta lavorando agli ultimi step per il passaggio di Giacomo Raspadori al Napoli. L’ex Empoli non sarà tuttavia l’unica punta a lasciare i nerazzurri. Ormai da tempo, Ausilio e Marotta hanno plasmato la rescissione di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno sta trattando da settimane con il Marsiglia e nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti molto importanti dalla Francia.

Calciomercato, addio Sanchez: visite mediche fissate

Secondo ‘footmercato.net’, nel corso degli ultimi colloqui con gli agenti dell’ex Barcellona e United, la dirigenza francese avrebbe raggiunto un accordo di massima con il calciatore. Per la definitiva fumata bianca in merito ad un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione, mancherebbero solamente alcuni dettagli. Se tutto dovesse andare secondo i piani, Sanchez tra mercoledì o giovedì dovrebbe sbarcare in Provenza per sostenere le visite mediche e firmare con il suo nuovo club.

Arrivato all’Inter nell’agosto del 2019, l’ex Arsenal ha collezionato 20 gol e 23 assist in 108 presenze con la maglia interista. Il suo sempre più probabile approdo alla corte di Igor Tudor, arriverebbe a pochi giorni dall’ingaggio di Jordan Veretout, altro colpo in Serie A fortemente voluto dall’allenatore croato, che potrebbe invece dare il via libera alla cessione di Milik. L’ex attaccante del Napoli proprio in queste ore è stato nuovamente accostato alla Juventus, viste le difficoltà di arrivare ad Alvaro Morata.