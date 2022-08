Icardi torna in Serie A: sorpasso decisivo a Milan e Roma

Il poco spazio al Paris Saint Germain potrebbe riportare Mauro Icardi in Italia, dopo l’addio polemico dall’Inter

Come ogni estate, il nome di Mauro Icardi risuona forte sul mercato italiano. Dopo aver lasciato l’Inter, il centravanti argentino non è riuscito ad affermarsi del tutto al Paris Saint Germain anche a causa del maxi affollamento nel reparto avanzato della formazione francese. L’arrivo di Leo Messi della scorsa stagione, poi, ha tolto altri minuti preziosi all’ex nerazzurro adesso stanco di dover sopportare le ripetute panchine.

Come raccontato nella giornata di ieri, la fuga d’amore verso Ibiza documentata dall’attaccante sui social insieme alla moglie Wanda Nara, ha fatto infuriare i tifosi del Psg che si sarebbero aspettati tutt’altro comportamento da un professionista appena dopo aver giocato la prima giornata di campionato in Ligue 1. Insomma, l’impressione è che la storia tra Icardi e il club francese sia giunta al capolinea e che da qui al termine del calciomercato l’argentino possa rendersi protagonista di un trasferimento. Sebbene lo scarso minutaggio dell’ultima stagione, in Italia ‘Maurito’ continua a suscitare grande interesse.

Calciomercato, sorpasso Monza per Mauro Icardi

Alla ricerca di un centravanti di grande livello, lo scatenato Monza di Galliani e Berlusconi ad esempio non si è ancora arreso all’idea di tentare il colpo Mauro Icardi. Per l’attaccante argentino sarebbe chiaramente un passo indietro nella sua carriera dopo gli anni al Paris Saint Germain, ma i piani ambiziosi del club lombardo potrebbero riportarlo al centro di un progetto importante che punta a raggiungere un piazzamento europeo in pochi anni.

In attesa che l’ex Inter sciolga gli ultimissimi dubbi su quello che sarà il suo futuro, i bookmakers vedono il Monza come il club che più di ogni altro potrebbe accogliere l’attaccante. L’ipotesi che vede Mauro Icardi nel club brianzolo viene infatti quotata da ‘Replatz’ a 2.00. Superata nettamente la concorrenza di Milan e Roma, entrambe con una quotazione di 10,00. Nel caso dei giallorossi con molta probabilità incide la trattativa già ben avviata con lo svincolato Andrea Belotti, schizzato in pole position per vestire i panni di vice Abraham per la prossima stagione.