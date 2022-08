Icardi via da Parigi: ha preso l’aereo con Wanda, lo scatto fa infuriare i tifosi

Il futuro di Mauro Icardi resta decisamente nebuloso, con il ritorno in Italia che si conferma complicatissimo

La parabola discendente di Mauro Icardi per il momento si è fermata allo status di giocatore ai margini del progetto tecnico al PSG. L’argentino non rientra sicuramente nei piani di Galtier, non è quindi stata una sorpresa la mancata convocazione da parte del tecnico francese per la prima partita contro il Clermont.

In più si sono messe le voci sulla sua vita privata, il presunto divorzio da Wanda Nara poi smentito, oltre a un calciomercato che per lui non decolla affatto. Icardi va verso i 30 anni, la moglie-agente sta cercando una sistemazione ma l’ingaggio è un ostacolo importantissimo per tanti club. Si è parlato del Borussia Dortmund come possibile sostituto di Haller, oltre ovviamente al Monza di Adriano Galliani che continua a sognare un colpo clamoroso per l’attacco. In questo caso servirebbe un aiuto sostanzioso del PSG sia per lo stipendio che su cifre e formula. Insomma, una pista che ritenere complicatissima è forse poco. Intanto ha fatto discutere l‘assenza di Icardi dai convocati, ufficialmente per risolvere delle “questioni private“.

Icardi vola a Ibiza con Wanda: la foto che scatena i tifosi del PSG

E oggi l’argentino ha messo benzina sul fuoco con il post su Instagram e le stories in cui annuncia il suo viaggio a Ibiza con Wanda e i figli. “Ce ne siamo andati“, scrive l’attaccante del PSG. Mentre la stagione della sua squadra è iniziata ufficialmente, Mauro Icardi non fa niente per nascondere la sua ‘fuga’ d’amore verso il mare. Al tempo stesso Wanda Nara aggiunge che ‘Ibiza è sempre un buon piano’ e che ‘ha bisogno di migliorare la sua abbronzatura’. Nelle ultime ore, invece, lo stesso ‘Maurito’ aveva voluto smentire le indiscrezioni sul divorzio pubblicato un video in atteggiamenti teneri con la moglie. Per alcuni, sul web, il filmato risaliva a diversi mesi fa. Poco male, perché i tifosi del PSG – vedendo lo scatto all’aeroporto il giorno dopo l’esordio in campionato di Messi e Neymar – su Twitter si sono scatenati nei confronti di Icardi.