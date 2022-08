In casa Inter scatta l’emergenza difesa, che ha subito troppe reti in questo precampionato: Inzaghi ora vuole essere accontentato

Le amichevoli pre-campionato vanno prese con le pinze, analizzate dandogli il giusto peso. Il risultato si potrebbe quasi non considerare, conta la prestazione e le sensazioni che una squadra riesce a dare: ecco, gli uomini di Simone Inzaghi hanno mostrato di avere dei problemi in difesa in ogni uscita.

Ieri i nerazzurri hanno giocato contro il Villarreal, perdendo 4-2 e subendo ancora una volta troppe occasioni da rete. Sono dieci, infatti, i gol concessi dall’Inter in cinque amichevoli e, considerando anche la caratura degli avversari affrontare, fanno scattare l’allarme. Ora la difesa preoccupa il tecnico romagnolo, che fin dalla scorsa stagione chiede a gran voce un rinforzo alla dirigenza meneghina. Questa volta, però, Beppe Marotta potrebbe essere costretto ad accontentare Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Inzaghi vuole Acerbi | Marotta ora può dire sì

Il mercato dell’Inter è rimasto bloccato per diverso tempo dopo le operazioni messe in piedi nelle prime settimane: lo stallo sulle uscite ha tenuto ferme anche le entrate. Adesso, però, i nerazzurri sono riusciti ad alleggerirsi di alcuni ingaggi pesanti e si apprestano a cedere altri giocatori, così da poter consegnare un nuovo rinforzo al proprio allenatore. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, anche Simone Inzaghi avrebbe ravvisato nella difesa il reparto che necessita maggiormente di un acquisto e vorrebbe avere Francesco Acerbi.

Il centrale della Nazionale è in rottura con la Lazio, ormai considerato fuori dal progetto da Maurizio Sarri e partente da Tare e Lotito. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle ultime settimane, l’operazione Acerbi potrebbe essere un affare last-minute, con il giocatore che è in attesa di una big. La soluzione potrebbe essere proprio l’Inter, con Inzaghi che ritroverebbe con grande piacere il difensore e avrebbe così il tanto agognato rinforzo per il pacchetto arretrato nerazzurro. Acerbi attende e Inzaghi spera.